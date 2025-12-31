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Прекратен продукт

SSD

FM51FD75B/00

Лесно за използване, Plug & Play!

Лесно и удобно за използване устройство "Plug & Play". Цветното USB флаш устройство на Philips, SNOW Edition, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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Прехвърлете файловете във флаш-диск!

Лесно за използване, Plug & Play!

  • 512 GB

  • Snow Edition 3.0

Бърз пренос на данни с високоскоростния USB 3.0

Високите скорости за пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

512 GB капацитет за съхранение за големи файлове с данни

Полезните 512 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

Моден USB диск с цветен дизайн

Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

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