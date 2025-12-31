Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.