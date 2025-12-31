Прекратен продукт
CSS5530G/12
Насладете се на визията и усещането за дзен
Насладете се на изчистената опростеност високоговорителите за кино Philips Zenit и се възползвайте от естествения, балансиран звук от дизайн, включващ съвременни, автентични материали. Интелигентно подреждане на кабелите и безжични задни високоговорители осигуряват подредено, грандиозно изживяване.
5,1-канален безжичен заден и субуфър
Bluetooth® и NFC
HDMI 4K-2K
Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.
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