Черният Петък продължава! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Черният Петък продължава! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Резервна бръснеща глава за дамски самобръсначки Резервна бръснеща глава за дамски самобръсначки Резервна бръснеща глава за дамски самобръсначки

    Lady Shaver Series 8000 Бръснеща глава

    CP2008/05

    Резервна бръснеща глава за дамски самобръсначки

    This shaving head for Philps Ladyshave contains the foil and cutting element. It clips onto your Ladyshave device's body. Replacing lost, worn or damaged components keeps your device effective for longer.

    Вижте всички предимства

    Lady Shaver Series 8000 Бръснеща глава

    Сходни продукти

    Вижте всички Аксесоари за разкрасяване за жени

    Резервна бръснеща глава за дамски самобръсначки

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Дамска самобръсначка
    • Небесно синьо

    Технически данни

    • Сменяеми части

      Пасва на типове продукти
      BRL166
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.