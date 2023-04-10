CP1882
Резервна термочетка
Четката с термокосъмчета суши косата, намалява накъдрянето и увеличава обемаВижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.
Сменяема част
