  • Свързва вашия епилатор към електрически контакт Свързва вашия епилатор към електрически контакт Свързва вашия епилатор към електрически контакт

    Epilators series 8000 Адаптер за електрозахранване

    CP1496

    Свързва вашия епилатор към електрически контакт

    Този захранващ адаптер свързва вашия епилатор към електрически контакт, за да можете да използвате вашето устройство без батерии.

    Вижте всички предимства

    Epilators series 8000 Адаптер за електрозахранване

    Съвместими продукти

    Свързва вашия епилатор към електрически контакт

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Епилатор
    • Бяло
    • Специално за Обединеното кралство
    • Дължина на кабела: 0,92 m
    • 3 щифта

    Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

    От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

    Технически данни

    • Сменяема част

      за продукти за отстраняване на окосмяването
      • BRE715
      • BRE720
      • BRE735
      • BRE740
      • BRE730
      • BRE700
