Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.

Навсякъде. По всяко време. Този водоустойчив високоговорител с Bluetooth предоставя мощни баси в малък корпус и ви предоставя учудващо мощен звук. Получавате осем часа време на възпроизвеждане и аудио вход. От басейна до душа – направете партито по ваш вкус.