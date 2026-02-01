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Прекратен продукт

UpBeatбезжична портативна тонколона

BT150W/00

Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.

Навсякъде. По всяко време. Този водоустойчив високоговорител с Bluetooth предоставя мощни баси в малък корпус и ви предоставя учудващо мощен звук. Получавате осем часа време на възпроизвеждане и аудио вход. От басейна до душа – направете партито по ваш вкус.

Виж всички предимства

Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.

  • Bluetooth

  • Бяло

Вграден микрофон. Приемете обажданията си през високоговорителя

Включете високоговорителя и той е готов да се свърже с вашето Bluetooth устройство. Безжичният обхват е 10 m, а вграденият микрофон ви позволява да приемате повиквания през високоговорителя. При обаждане музиката спира автоматично.

Аудио вход. Връзка към почти всякакъв източник

Искате да се свържете с външен аудио източник като грамофон или MP3 плейър? Аудио входът на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всяко електронно устройство.

8 часа време на възпроизвеждане. USB зареждане. Включен микро USB кабел

Батерията ви предоставя 8 часа време на възпроизвеждане при пълно зареждане. Зареждането отнема около 3 часа и става лесно чрез приложения микро USB кабел.

Технически данни

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