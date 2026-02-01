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Прекратен продукт

UpBeatбезжична портативна тонколона

BT150B/00

Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.

Навсякъде. По всяко време. Този водоустойчив високоговорител с Bluetooth предоставя мощни баси в малък корпус и ви предоставя учудващо мощен звук. Получавате осем часа време на възпроизвеждане и аудио вход. От басейна до душа – направете партито по ваш вкус.

Виж всички предимства

Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.

  • Bluetooth

  • Черно

Бутони на високоговорителя за възпроизвеждане и сила на звука/прескачане на песни

Управлявайте музиката от бутоните отстрани на високоговорителя. Натиснете за възпроизвеждане и натиснете двукратно бутоните за увеличаване/намаляване на силата на звука, за да прескочите песен. Решетката на високоговорителите има LED светлини, които светят в постоянно синьо или светят в случайни цветове.

До 10 м безжичен обхват

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с този високоговорител.

Функция против изрязване. Увеличете силата на звука без изкривяване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите ви от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката без изкривяване.

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