Прекратен продукт
BT150A/00
Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.
Навсякъде. По всяко време. Този водоустойчив високоговорител с Bluetooth предоставя мощни баси в малък корпус и ви предоставя учудващо мощен звук. Получавате осем часа време на възпроизвеждане и аудио вход. От басейна до душа – направете партито по ваш вкус.
Bluetooth
Синьо
Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите ви от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката без изкривяване.
Батерията ви предоставя 8 часа време на възпроизвеждане при пълно зареждане. Зареждането отнема около 3 часа и става лесно чрез приложения микро USB кабел.
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с този високоговорител.
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