AWP3705P1/10
Освежаващо чиста вода
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Цифров дисплей за експлоатационния живот на филтъра напомня за своевременна смяна на филтъра
Филтрираната водна струя е специализирана за пиене и готвене, докато нефилтрираната струя и нефилтрираните режими на душа са подходящи за миене на чинии и чистене.
Сменете филтъра с изтекъл срок с нов без усилия, с лесно завъртане.
След като сте монтирали правилния адаптер, просто закрепете филтъра към крана, освободете и сте готови!
С висококачествен натурален активен въглен този филтър X-Guard намалява до 99% хлора и веществата, влошаващи вкуса, за да ви предостави освежаваща и чиста вода.
Вода със страхотен вкус само за малка част от цената и без генерирането на отпадъци от бутилирана вода.
Характеристики на филтъра
Условия на водата на входа
Общи спецификации
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.