  • Освежаващо чиста вода Освежаващо чиста вода Освежаващо чиста вода

    Philips On-Tap

    AWP3705P1/10

    Освежаващо чиста вода

    Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

    Philips On-Tap

    Освежаващо чиста вода

    директно от чешмата

    • X-Guard
    • Екран с цифров дисплей

    Индикатор указва остав. време от експлоатац. живот на филтъра

    Цифров дисплей за експлоатационния живот на филтъра напомня за своевременна смяна на филтъра

    Лесно превключване между различни режими

    Филтрираната водна струя е специализирана за пиене и готвене, докато нефилтрираната струя и нефилтрираните режими на душа са подходящи за миене на чинии и чистене.

    Quick twist дизайн за лесна смяна на филтъра

    Сменете филтъра с изтекъл срок с нов без усилия, с лесно завъртане.

    Монтаж с едно щракване – не е необходим водопроводчик

    След като сте монтирали правилния адаптер, просто закрепете филтъра към крана, освободете и сте готови!

    Ефективно намалява хлора и веществата, влошаващи вкуса

    С висококачествен натурален активен въглен този филтър X-Guard намалява до 99% хлора и веществата, влошаващи вкуса, за да ви предостави освежаваща и чиста вода.

    Вкусна вода само за малка част от цената на бутилираната вода

    Вода със страхотен вкус само за малка част от цената и без генерирането на отпадъци от бутилирана вода.

    Технически данни

    • Характеристики на филтъра

      Капацитет на филтрация
      1000 л
      Резервна филтрираща касета
      • AWP305
      • AWP315

    • Условия на водата на входа

      Качество на водата на входа
      Чешмяна вода от водопреносната мрежа
      Температура на водата на входа
      5 – 38°C  °C
      Налягане на водата на входа
      0,15 – 0.35Mpa  бара

    • Общи спецификации

      Дебит на водната струя
      2 л/мин

