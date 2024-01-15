Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
Термини за търсене

Термини за търсене

  Моментална филтрация – разположете я на всяко едно място

    Philips Instant Filtration Електрическа кана (ефективен капацитет 3 l)

    Philips Instant Filtration Електрическа кана (ефективен капацитет 3 l)

    AWP2980WHS3/10

    Overall rating / 5
    Отзиви

    Моментална филтрация – разположете я на всяко едно място

    Разполагащ с изключително порести влакна от активен въглен, иновативният филтър за моментно преобразуване превръща чешмяната вода в освежаваща чиста вода. Идеална за съхранение на вратите на хладилници или за ползване на масата за вечеря

    Вижте всички предимства

    Philips Instant Filtration Електрическа кана (ефективен капацитет 3 l)

    Моментална филтрация – разположете я на всяко едно място

    Побира се във врат. на повеч. хладилн. Насладете се на студена и филтрирана

    • Голям ефективен капацитет 3,0 l
    • Намалява хлора, оловото, пестицидите
    • Напомняне на филтъра според употребата

    Вкусна вода само за малка част от цената на бутилираната вода

    Вода със страхотен вкус само за малка част от цената на бутилираната вода.

    Воден резервоар с голям обем от 3 л

    По-рядко зареждане – до 3 л вода на допълване, което е 2 пъти размера на кана*

    Капак на панта за пълнене с една ръка

    Капак на панта за пълнене с една ръка.

    Превръща чешмяната вода в освежаваща и чиста вода

    Задвижван от иновативни активни въглеродни влакна, които разполагат с по-ефективно абсорбиране благодарение на силно порестата си структура, филтърът за моментално филтриране Micro-X-Clean постига 4 пъти по-бърз поток от филтъра за кана*, като същевременно запазва същата ефективност на филтриране.

    Удължава живота на кухненските уреди

    Удължава живота на кухненските уреди чрез предотвратяване на натрупването на варовик.

    Моментално филтриране с едно докосване

    Мигновена наслада на прясна вода с едно натискане на бутон.

    Type-C USB акумулаторен

    Акумулаторен с Type-C USB кабел, като всяко пълно презареждане осигурява до 1 месец живот на батериите.

    Индикатор за експлоатационния живот, базиран на употреба

    Двойна сигнална система за смяна на филтъра въз основа на действителния обем на филтриране и периода на използване.

    Технически данни

    • Ефективност на филтрация

      Намаляване на микропластиката
      Да

    • Приложими условия

      Oбявенo напрежение
      5 V
      Обявена мощност
      6 W

    • Условия на водата на входа

      Температура на водата на входа
      2 – 38°C  °C
      Налягане на водата на входа
      (атмосферно) 0 – 1 bar  бара
      Качество на водата на входа
      Градска чешмяна вода

    • Общи спецификации

      Резервна филтрираща касета
      AWP225
      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      233*152*263  мм
      Живот на филтъра
      1 месеца
      Цвят
      Снежно бяло
      Дебит на водната струя
      1 л/мин*
      Вместимост на резервоара за вода
      3 л
      Количество филтри
      опаковка – 3 бр.
      Капацитет на батериите
      1800 mAh
      Батерия
      Акумулаторна литиева батерия

    • Държава на произход

      Касета за филтриране
      Произведено отговорно в Китай
      Воден филтър за моментално филтриране
      Произведено отговорно в Китай

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    • * В сравнение с каната Philips AWP2900

