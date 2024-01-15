AWP2980WHS3/10
Моментална филтрация – разположете я на всяко едно място
Разполагащ с изключително порести влакна от активен въглен, иновативният филтър за моментно преобразуване превръща чешмяната вода в освежаваща чиста вода. Идеална за съхранение на вратите на хладилници или за ползване на масата за вечеряВижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Вода със страхотен вкус само за малка част от цената на бутилираната вода.
По-рядко зареждане – до 3 л вода на допълване, което е 2 пъти размера на кана*
Капак на панта за пълнене с една ръка.
Задвижван от иновативни активни въглеродни влакна, които разполагат с по-ефективно абсорбиране благодарение на силно порестата си структура, филтърът за моментално филтриране Micro-X-Clean постига 4 пъти по-бърз поток от филтъра за кана*, като същевременно запазва същата ефективност на филтриране.
Удължава живота на кухненските уреди чрез предотвратяване на натрупването на варовик.
Мигновена наслада на прясна вода с едно натискане на бутон.
Акумулаторен с Type-C USB кабел, като всяко пълно презареждане осигурява до 1 месец живот на батериите.
Двойна сигнална система за смяна на филтъра въз основа на действителния обем на филтриране и периода на използване.
Ефективност на филтрация
Приложими условия
Условия на водата на входа
Общи спецификации
Държава на произход
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.