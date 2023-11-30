AWP2980WH3/10
Моментална филтрация – разположете я на всяко едно място
Със силно порести влакна с активен въглен филтърът за моментално филтриране Philips Micro X-Clean превръща чешмяната вода в освежаваща и чиста вода, като намалява хлора, оловото, пестицидите и микропластика.Вижте всички предимства
Вода със страхотен вкус само за малка част от цената на бутилираната вода.
По-рядко зареждане – до 3 л вода на допълване, което е 2 пъти размера на кана*
Капак на панта за пълнене с една ръка.
Задвижван от иновативни активни въглеродни влакна, които разполагат с по-ефективно абсорбиране благодарение на силно порестата си структура, филтърът за моментално филтриране Micro-X-Clean постига 4 пъти по-бърз поток от филтъра за кана*, като същевременно запазва същата ефективност на филтриране.
Удължава живота на кухненските уреди чрез предотвратяване на натрупването на варовик.
Мигновена наслада на прясна вода с едно натискане на бутон.
Акумулаторен с Type-C USB кабел, като всяко пълно презареждане осигурява до 1 месец живот на батериите.
Двойна сигнална система за смяна на филтъра въз основа на действителния обем на филтриране и периода на използване.
