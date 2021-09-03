Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
  Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено

    AquaShield Уред за пречистване на вода с монтиране под мивката

    AUT7006/10

    Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено

    С най-добрата в класа технология за филтриране чрез обратна осмоза тази 5-степенна система за филтриране има дълбоко филтриране до 0,0001 микрона. 800 GPD RO мембрана позволява незабавно филтриране от 2,1 л/мин. Интелигентният индикатор напомня за смяна на филтъра.

    Вижте всички предимства

    AquaShield Уред за пречистване на вода с монтиране под мивката

    Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено

    800 GPD дизайн без резервоар.

    • 5-степенна RO филтрация
    • 800 GPD дизайн без резервоар
    • Интелигентен кран
    Усъвършенствано многостепенно филтриране за невероятна ефективност

    Усъвършенствано многостепенно филтриране за невероятна ефективност

    5-степенната система за филтриране филтрира различни видове замърсявания, осигурявайки отлична и дълготрайна работа. Филтърът тип "4 в 1" намалява големите частици и абсорбира хлор, пестициди и други химикали. След това RO филтърът премахва всички разтворени във водата твърди частици. Накрая водата преминава отново през въглеродния филтър на филтъра тип "4 в 1", което подобрява вкуса ѝ. Системата може да премахне до 99,999% от бактериите, 99,999% от вирусите, 99,99% от оловото, 99% от пестицидите и 99% от химикалите.*

    До 0,0001 микрона дълбока филтрация с обратна осмоза

    До 0,0001 микрона дълбока филтрация с обратна осмоза

    Дълбоката филтрация с обратна осмоза ефективно премахва замърсители до 0,0001 микрона, което ви дава абсолютна гаранция за водата, която пиете.

    2,1 л/мин изключително бърз дебит с 800 GPD RO

    2,1 л/мин изключително бърз дебит с 800 GPD RO

    Мембраната за обратна осмоза с капацитет 800 GPD (галона на ден) осигурява изключително бърз дебит от 2,1 л/мин, което ви позволява да се наслаждавате на чиста вода за секунди.

    Всяка капка е прясно филтрирана и спестява място

    Всяка капка е прясно филтрирана и спестява място

    Конструкцията без резервоар гарантира, че всяка капка вода е прясно филтрирана при поискване, намалявайки риска от вторично замърсяване. Компактният размер освобождава пространство в зоната за съхранение под мивката.

    Знаете кога да подмените филтъра с един поглед

    Знаете кога да подмените филтъра с един поглед

    Интелигентният кран автоматично напомня за подмяната на филтъра, като изчислява действителното потребление на вода. Ще знаете кога трябва да бъде подменен с един поглед, без да се налага да се навеждате и да проверявате системата под мивката. Подмяната на филтъра навреме спомага за осигуряване на постоянна ефективност на филтрацията.

    2:1 ниско съотношение на източена вода

    2:1 ниско съотношение на източена вода

    С изключително съотношение на източената вода (до 2:1), нашата система спестява вода с до 500% в сравнение с традиционната RO система.** Тази висока ефективност на филтриране допринася за намаляване на сметките за вода и намаляване на източената вода.

    Дълготрайни филтри за спестяване на разходи

    Дълготрайни филтри за спестяване на разходи

    Дълготрайни филтри намаляват разходите ви за вода RO филтър: до 18 250 л капацитет на филтрация и издържа до 60 месеца PC филтър: до 15 330 л капацитет на филтрация и издържа до 24 месеца

    Спестява хиляди пластмасови бутилки за еднократна употреба

    Спестява хиляди пластмасови бутилки за еднократна употреба

    Вече няма нужда да купувате бутилирана вода за пиене или готвене. Осигурете си чиста и вкусна вода с най-високо качество директно у дома. Харчете по-малко и спестете хиляди пластмасови бутилки за еднократна употреба всяка година.

    Детектор за течове за по-голяма сигурност

    Детектор за течове за по-голяма сигурност

    Детекторът следи изтичането на вода и автоматично предупреждава и прекъсва подаването на вода в малко вероятния случай на теч.

    Оптимална производителност с автоматично промиване на мембраната

    Оптимална производителност с автоматично промиване на мембраната

    С интелигентната функция за автоматично промиване ефективността на филтриране на мембраната за обратна осмоза се поддържа без усилие.

    Технически данни

    • Ефективност на филтрация

      Точност на филтъра
      • 0,0001 микрона
      • RO: 0,0001 микрона
      Намаляване на хлора
      до 99%
      Намаляване на бактериите
      до 99,999%
      Намаляване на твърдостта на водата
      • Да
      • до 99%
      Намаляване на пестицидите
      до 99%
      Намаляване на мътността
      Да
      Намаляване на ЛОС
      • до 99%
      • до 99,999%
      Намаляване на вирусите
      до 99,999%
      Намаляване на тежките метали
      до 99%
      Намаляване на химикалите
      до 99%
      Намаляване на утайката
      Да

    • Характеристики на филтъра

      Капацитет на филтрация
      • PC „4 в 1“: 15 330 l
      • RO: 18 250 l
      Материал на филтъра
      • Иновативен филтър тип „4 в 1“
      • 800GPD RO мембрана
      Продължителност на живота на филтъра
      • PC филтър тип „4 в 1“: 12 – 24 месеца
      • RO филтър: 48 – 60 месеца

    • Общи спецификации

      Размери на продукта
      448*135*393 mm  мм
      Вместимост на резервоара за вода
      N
      Температура на входящата вода
      5-38  °C
      Дебит (л/мин)
      2.1L/min
      Приложимо работно налягане
      0,1~0,4 Mpa
      Съотношение на източената вода
      2:1
      Два изхода за вода
      N
      Захранване
      110 W

    • Конфигурации за безопасност

      Напомняне за смяна на филтър
      Y
      Детектор за течове
      N
      Автоматично промиване
      Y

