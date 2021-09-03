Усъвършенствано многостепенно филтриране за невероятна ефективност

5-степенната система за филтриране филтрира различни видове замърсявания, осигурявайки отлична и дълготрайна работа. Филтърът тип "4 в 1" намалява големите частици и абсорбира хлор, пестициди и други химикали. След това RO филтърът премахва всички разтворени във водата твърди частици. Накрая водата преминава отново през въглеродния филтър на филтъра тип "4 в 1", което подобрява вкуса ѝ. Системата може да премахне до 99,999% от бактериите, 99,999% от вирусите, 99,99% от оловото, 99% от пестицидите и 99% от химикалите.*