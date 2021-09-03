AUT7006/10
Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено
С най-добрата в класа технология за филтриране чрез обратна осмоза тази 5-степенна система за филтриране има дълбоко филтриране до 0,0001 микрона. 800 GPD RO мембрана позволява незабавно филтриране от 2,1 л/мин. Интелигентният индикатор напомня за смяна на филтъра.Вижте всички предимства
5-степенната система за филтриране филтрира различни видове замърсявания, осигурявайки отлична и дълготрайна работа. Филтърът тип "4 в 1" намалява големите частици и абсорбира хлор, пестициди и други химикали. След това RO филтърът премахва всички разтворени във водата твърди частици. Накрая водата преминава отново през въглеродния филтър на филтъра тип "4 в 1", което подобрява вкуса ѝ. Системата може да премахне до 99,999% от бактериите, 99,999% от вирусите, 99,99% от оловото, 99% от пестицидите и 99% от химикалите.*
Дълбоката филтрация с обратна осмоза ефективно премахва замърсители до 0,0001 микрона, което ви дава абсолютна гаранция за водата, която пиете.
Мембраната за обратна осмоза с капацитет 800 GPD (галона на ден) осигурява изключително бърз дебит от 2,1 л/мин, което ви позволява да се наслаждавате на чиста вода за секунди.
Конструкцията без резервоар гарантира, че всяка капка вода е прясно филтрирана при поискване, намалявайки риска от вторично замърсяване. Компактният размер освобождава пространство в зоната за съхранение под мивката.
Интелигентният кран автоматично напомня за подмяната на филтъра, като изчислява действителното потребление на вода. Ще знаете кога трябва да бъде подменен с един поглед, без да се налага да се навеждате и да проверявате системата под мивката. Подмяната на филтъра навреме спомага за осигуряване на постоянна ефективност на филтрацията.
С изключително съотношение на източената вода (до 2:1), нашата система спестява вода с до 500% в сравнение с традиционната RO система.** Тази висока ефективност на филтриране допринася за намаляване на сметките за вода и намаляване на източената вода.
Дълготрайни филтри намаляват разходите ви за вода RO филтър: до 18 250 л капацитет на филтрация и издържа до 60 месеца PC филтър: до 15 330 л капацитет на филтрация и издържа до 24 месеца
Вече няма нужда да купувате бутилирана вода за пиене или готвене. Осигурете си чиста и вкусна вода с най-високо качество директно у дома. Харчете по-малко и спестете хиляди пластмасови бутилки за еднократна употреба всяка година.
Детекторът следи изтичането на вода и автоматично предупреждава и прекъсва подаването на вода в малко вероятния случай на теч.
С интелигентната функция за автоматично промиване ефективността на филтриране на мембраната за обратна осмоза се поддържа без усилие.
