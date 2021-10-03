AUT2015/10
Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено
С най-добрата в класа RO технология за филтриране тази 3-степенна система за филтриране има дълбоко филтриране до 0,0001 микрона. 400 GPD RO мембрана позволява незабавно филтриране от 1,05 л/мин. Интелигентният индикатор напомня за смяна на филтъра.Вижте всички предимства
3-степенната филтрираща система филтрира широк спектър от замърсители за по-добра, дълготрайна работа. CP филтърът намалява големите частици и абсорбира хлор, пестициди и химикали. След това RO филтърът отстранява разтворените твърди вещества във водата. Отстранява до 99,999% от бактериите, 99,999% от вирусите, 99,99% от оловото, 99% от пестицидите, 99% от химикалите, 99% от твърдостта на водата.*
Дълбоката филтрация с обратна осмоза ефективно премахва замърсители до 0,0001 микрона, което ви дава абсолютна гаранция за водата, която пиете.
400 GPD (галон на ден) мембраната за обратна осмоза позволява бърз дебит от 1,05 л/мин, което ви позволява да се наслаждавате на чиста вода за секунди.
Конструкцията без резервоар гарантира, че всяка капка вода е прясно филтрирана при поискване, намалявайки риска от вторично замърсяване. Компактният размер освобождава пространство в зоната за съхранение под мивката.
Има режим на микрофилтрация и режим на RO филтриране. В режим на микрофилтрация водата преминава само през CP филтъра. Примесите се намаляват, докато минералите се запазват. Няма източване на водата. В режим на RO пречистване водата преминава през CP филтъра и RO филтъра. Водата се пречиства за абсолютна чистота.
Минимален брой тръби и връзки за инсталиране на системата в самото начало. Лесна и хигиенична подмяна на филтъра, благодарение на системата QuickTwist, без да са необходими допълнителни инструменти и почистване.
Електронен индикатор за живота на филтъра напомня за замяна на филтъра автоматично чрез изчисляване на действителната филтрирана вода. Навременната смяна на филтъра помага да се осигури постоянна производителност на филтрирането.
С изключително съотношение на източената вода (до 1,5:1), нашата система спестява вода с до 350% в сравнение с традиционната RO система.** Тази висока ефективност на филтриране допринася за намаляване на сметките за вода и намаляване на източената вода.
Дълготрайни филтри намаляват разходите ви за вода RO филтър: до 11 000 л капацитет на филтрация и издържа до 36 месеца PC филтър: до 6000 л капацитет на филтрация и издържа до 12 месеца
Детекторът следи изтичането на вода и автоматично предупреждава и прекъсва подаването на вода в малко вероятния случай на теч.
С интелигентната функция за автоматично промиване ефективността на филтриране на мембраната за обратна осмоза се поддържа без усилие.
Ефективност на филтрация
Характеристики на филтъра
Общи спецификации
Конфигурации за безопасност
