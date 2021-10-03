Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
дни
часа
минути
секунди
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Термини за търсене

  • Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено

    Система за филтриране на водата с монтаж под мивката

    AUT2015/10

    Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено

    С най-добрата в класа RO технология за филтриране тази 3-степенна система за филтриране има дълбоко филтриране до 0,0001 микрона. 400 GPD RO мембрана позволява незабавно филтриране от 1,05 л/мин. Интелигентният индикатор напомня за смяна на филтъра.

    Вижте всички предимства

    Система за филтриране на водата с монтаж под мивката

    Сходни продукти

    Вижте всички Пречиствател за вода

    Дълбока филтрация с обратна осмоза, мигновено

    400 GPD дизайн без резервоар.

    • 3-степенна RO филтрация
    • 400GPD* без резервоар
    • Режими на двойно филтриране
    • Интелигентен индикатор
    Усъвършенствано многостепенно филтриране за невероятна ефективност

    Усъвършенствано многостепенно филтриране за невероятна ефективност

    3-степенната филтрираща система филтрира широк спектър от замърсители за по-добра, дълготрайна работа. CP филтърът намалява големите частици и абсорбира хлор, пестициди и химикали. След това RO филтърът отстранява разтворените твърди вещества във водата. Отстранява до 99,999% от бактериите, 99,999% от вирусите, 99,99% от оловото, 99% от пестицидите, 99% от химикалите, 99% от твърдостта на водата.*

    До 0,0001 микрона дълбока филтрация с обратна осмоза

    До 0,0001 микрона дълбока филтрация с обратна осмоза

    Дълбоката филтрация с обратна осмоза ефективно премахва замърсители до 0,0001 микрона, което ви дава абсолютна гаранция за водата, която пиете.

    1,05 л/мин бърз дебит с 400 GPD RO

    1,05 л/мин бърз дебит с 400 GPD RO

    400 GPD (галон на ден) мембраната за обратна осмоза позволява бърз дебит от 1,05 л/мин, което ви позволява да се наслаждавате на чиста вода за секунди.

    Всяка капка е прясно филтрирана и спестява място

    Всяка капка е прясно филтрирана и спестява място

    Конструкцията без резервоар гарантира, че всяка капка вода е прясно филтрирана при поискване, намалявайки риска от вторично замърсяване. Компактният размер освобождава пространство в зоната за съхранение под мивката.

    Два изхода за вода за пиене и измиване

    Два изхода за вода за пиене и измиване

    Има режим на микрофилтрация и режим на RO филтриране. В режим на микрофилтрация водата преминава само през CP филтъра. Примесите се намаляват, докато минералите се запазват. Няма източване на водата. В режим на RO пречистване водата преминава през CP филтъра и RO филтъра. Водата се пречиства за абсолютна чистота.

    Бърза инсталация и подмяна на филтъра

    Бърза инсталация и подмяна на филтъра

    Минимален брой тръби и връзки за инсталиране на системата в самото начало. Лесна и хигиенична подмяна на филтъра, благодарение на системата QuickTwist, без да са необходими допълнителни инструменти и почистване.

    Индикаторът за живота на филтъра напомня за своевременна подмяна на филтъра

    Индикаторът за живота на филтъра напомня за своевременна подмяна на филтъра

    Електронен индикатор за живота на филтъра напомня за замяна на филтъра автоматично чрез изчисляване на действителната филтрирана вода. Навременната смяна на филтъра помага да се осигури постоянна производителност на филтрирането.

    1,5:1 ниско съотношение на източена вода

    1,5:1 ниско съотношение на източена вода

    С изключително съотношение на източената вода (до 1,5:1), нашата система спестява вода с до 350% в сравнение с традиционната RO система.** Тази висока ефективност на филтриране допринася за намаляване на сметките за вода и намаляване на източената вода.

    Дълготрайни филтри намаляват разходите ви за вода

    Дълготрайни филтри намаляват разходите ви за вода

    Дълготрайни филтри намаляват разходите ви за вода RO филтър: до 11 000 л капацитет на филтрация и издържа до 36 месеца PC филтър: до 6000 л капацитет на филтрация и издържа до 12 месеца

    Детектор за течове за по-голяма сигурност

    Детектор за течове за по-голяма сигурност

    Детекторът следи изтичането на вода и автоматично предупреждава и прекъсва подаването на вода в малко вероятния случай на теч.

    Оптимална производителност с автоматично промиване на мембраната

    Оптимална производителност с автоматично промиване на мембраната

    С интелигентната функция за автоматично промиване ефективността на филтриране на мембраната за обратна осмоза се поддържа без усилие.

    Технически данни

    • Ефективност на филтрация

      Точност на филтъра
      0,0001 микрона
      Намаляване на хлора
      Да
      Намаляване на бактериите
      до 99,999%
      Намаляване на твърдостта на водата
      Да
      Намаляване на пестицидите
      до 99,9%
      Намаляване на мътността
      Да
      Намаляване на ЛОС
      Да
      Намаляване на вирусите
      до 99,99%
      Намаляване на тежките метали
      до 99%
      Намаляване на химикалите
      до 99%
      Намаляване на утайката
      Да

    • Характеристики на филтъра

      Капацитет на филтрация
      • RO: 11 000 л
      • CP: 6000 l
      Материал на филтъра
      • 400GPD RO мембрана
      • Блок за утайка и блок от въглен
      Продължителност на живота на филтъра
      • CP филтър: 6 – 12 месеца
      • RO филтър: 24 – 36 месеца

    • Общи спецификации

      Размери на продукта
      134*392*393  мм
      Вместимост на резервоара за вода
      N
      Температура на входящата вода
      5-38  °C
      Дебит (л/мин)
      1,05 л/мин
      Приложимо работно налягане
      0,1~0,4 Mpa
      Съотношение на източената вода
      1,5:1
      Два изхода за вода
      Y
      Захранване
      65 W

    • Конфигурации за безопасност

      Напомняне за смяна на филтър
      Y
      Детектор за течове
      Y
      Автоматично промиване
      Y

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • Тествано от SGS в лабораторни условия.
    • * Тествано от вътрешната лаборатория.
    • ** При 10 л/ден. Действителната продължителност на живота на филтъра зависи от ежедневната употреба и качеството на водата от чешмата.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.