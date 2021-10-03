Два изхода за вода за пиене и измиване

Има режим на микрофилтрация и режим на RO филтриране. В режим на микрофилтрация водата преминава само през CP филтъра. Примесите се намаляват, докато минералите се запазват. Няма източване на водата. В режим на RO пречистване водата преминава през CP филтъра и RO филтъра. Водата се пречиства за абсолютна чистота.