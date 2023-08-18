Освежаващ вкус на водата, стайна температура и гореща и студена

Този диспенсър за вода е особено подходящ за млади хора и по-малки домакинства, които се стремят към лесен, но изискан живот. Освен че има ретро и деликатен дизайн, той ви предлага и освежаващ вкус на водата, гарантиран от теста за чудесен вкус на SGS!