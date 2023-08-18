Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
    Philips Автомат за вода

    ADD6912BK/10

    Този диспенсър за вода е особено подходящ за млади хора и по-малки домакинства, които се стремят към лесен, но изискан живот. Освен че има ретро и деликатен дизайн, той ви предлага и освежаващ вкус на водата, гарантиран от теста за чудесен вкус на SGS!

    Philips Автомат за вода

    • Плот
    • Филтрация с обратна осмоза
    • Вода със стайна температура, гореща и студена
    • Резервоар за чешмяна вода с обем 5,3 л
    Вода с изтънчен вкус

    Вода с изтънчен вкус

    Филтърът за последваща обработка с активен въглен (ADD547) е изработен от естествена черупка от кокосов орех, която има йодно число от 1200 и пречистени пори до 1 микрон. Това високо качество гарантира свеж и чист вкус. Изследван и признат от сомелиерите на вода на SGS!

    Пречистена охладена вода

    Пречистена охладена вода

    Пречистената вода се охлажда в специална камера за студена вода благодарение на термоелектрическата охлаждаща технология "Пелтие". Водата се охлажда чрез абсорбиране на топлината от водата от студената страна на устройството Пелтие и разсейване на тази топлина от другата страна. Може да охлади 1,0 л пречистена вода за по-малко от един час (от 25 °C до 8 °C). Лесно дозирайте освежаваща, пречистена и охладена вода с едно докосване на екрана.

    Пречистена гореща вода

    Пречистена гореща вода

    Свежата гореща вода се дозира за секунди с желаната от вас температура (околна, 45°, 55°, 85°, 95°C), с което се получава максимален аромат на напитките ви.

    Кани за пречистена вода (2)

    Кани за пречистена вода (2)

    Благодарение на дизайна на преносимата кана за пречистена вода винаги имате достатъчно вода с чист вкус, която да носите със себе си за готвене и приготвяне на напитки. Можете дори да охладите едната кана с филтрирана вода в хладилника за студени напитки, а другата да държите поставена в станцията за вода за повторно пълнене.

    Технологията Aquaporin Inside пречиства водата по-добре от преди

    Като използва силата на природата, биомиметичната мембрана за обратна осмоза включва протеини аквапорин, за да възпроизведе процеса на филтриране на водата в природата, и филтрира водата по-бързо и по-добре от всякога. Системата за филтриране може ефективно да отстрани 110 вида вредни вещества до 0,0001 микрона*, като по този начин осигурява на вас и вашето семейство чиста и свежа на вкус вода.

    5 температурни настройки за различните ви нужди

    Ние предлагаме вода, която можете да усетите, че е чиста, от стайна температура до гореща. Чай, кафе, бебешка формула. Можете да направите един милион неща с нея.

    Често използвани настройки на обем с едно докосване на бутон

    Винаги можете да намерите подходящ обем вода, за да напълните чаши, бутилки или дори кани.

    Plug and play; няма нужда от инсталиране

    Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.

    Индикаторът за живота на филтъра напомня за своевременна подмяна на филтъра

    Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.

    Капацитет за филтриране от 2000 L

    RO филтърът е подходящ за филтриране на 2000 литра вода, което помага да се спестят хиляди пластмасови бутилки всяка година. Следователно филтърът е полезен не само за вас, но и за околната среда.

    Режим на самопочистване за редовно почистване на тръбичките за вода

    След като се завърнете от почивка, просто активирайте режима на самопочистване за изплакване на тръбичките за вода с гореща вода, за да сте по-уверени в чистотата на системата.

    Технически данни

    • Ефективност на филтрация

      Намаляване на хлора
      Да
      Намаляване на бактериите
      Да
      Намаляване на твърдостта на водата
      Да
      Намаляване на пестицидите
      Да
      Намаляване на ЛОС
      Да
      Намаляване на вирусите
      Да
      Намаляване на тежките метали
      Да
      Намаляване на общото количество разтворени твърди вещества (TDS)
      Да
      Коефициент на отцеждането
      75% (3:1)
      Степен на филтрация
      5-степенна

    • Приложими условия

      Oбявенo напрежение
      220V

    • Характеристики на филтъра

      Точност на филтъра
      до 0,0001 микрона
      Капацитет на филтрация
      2000 л
      AQP RO филтър тип „4 в 1“
      ADD541/90
      AQP RO филтър тип „всичко в едно“
      До 12 месеца
      Пост филтър с активен въглен от черупка от кокосов орех
      ADD547/90

    • Общи спецификации

      Приложима входяща вода
      RO пречистена вода
      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      426*211*398  мм
      Температура на входящата вода
      5-38  °C
      Дисплей
      LED
      Кана за пречистена вода
      Да
      Капацитет на кана за пречистена вода
      1,2 л
      Резервоар за чешмяна вода
      Вместимост 5,3 л
      Държава на произход
      Произведено в Китай

    • Главни параметри

      Номинална мощност
      2200  W
      Налягане на входящата вода
      0 – 0,06 MPa

    • Държава на произход

      Диспенсър за филтриране
      Китай

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • * Тествано от агенция за тестване на 3-та страна при лабораторни условия. Замърсителите или другите вещества, които се намаляват от този воден филтър, не са непременно във водата на всички потребители.

