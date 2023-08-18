ADD6912BK/10
Освежаващ вкус на водата, стайна температура и гореща и студена
Този диспенсър за вода е особено подходящ за млади хора и по-малки домакинства, които се стремят към лесен, но изискан живот. Освен че има ретро и деликатен дизайн, той ви предлага и освежаващ вкус на водата, гарантиран от теста за чудесен вкус на SGS!Вижте всички предимства
Филтърът за последваща обработка с активен въглен (ADD547) е изработен от естествена черупка от кокосов орех, която има йодно число от 1200 и пречистени пори до 1 микрон. Това високо качество гарантира свеж и чист вкус. Изследван и признат от сомелиерите на вода на SGS!
Пречистената вода се охлажда в специална камера за студена вода благодарение на термоелектрическата охлаждаща технология "Пелтие". Водата се охлажда чрез абсорбиране на топлината от водата от студената страна на устройството Пелтие и разсейване на тази топлина от другата страна. Може да охлади 1,0 л пречистена вода за по-малко от един час (от 25 °C до 8 °C). Лесно дозирайте освежаваща, пречистена и охладена вода с едно докосване на екрана.
Свежата гореща вода се дозира за секунди с желаната от вас температура (околна, 45°, 55°, 85°, 95°C), с което се получава максимален аромат на напитките ви.
Благодарение на дизайна на преносимата кана за пречистена вода винаги имате достатъчно вода с чист вкус, която да носите със себе си за готвене и приготвяне на напитки. Можете дори да охладите едната кана с филтрирана вода в хладилника за студени напитки, а другата да държите поставена в станцията за вода за повторно пълнене.
Като използва силата на природата, биомиметичната мембрана за обратна осмоза включва протеини аквапорин, за да възпроизведе процеса на филтриране на водата в природата, и филтрира водата по-бързо и по-добре от всякога. Системата за филтриране може ефективно да отстрани 110 вида вредни вещества до 0,0001 микрона*, като по този начин осигурява на вас и вашето семейство чиста и свежа на вкус вода.
Ние предлагаме вода, която можете да усетите, че е чиста, от стайна температура до гореща. Чай, кафе, бебешка формула. Можете да направите един милион неща с нея.
Винаги можете да намерите подходящ обем вода, за да напълните чаши, бутилки или дори кани.
Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.
Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.
RO филтърът е подходящ за филтриране на 2000 литра вода, което помага да се спестят хиляди пластмасови бутилки всяка година. Следователно филтърът е полезен не само за вас, но и за околната среда.
След като се завърнете от почивка, просто активирайте режима на самопочистване за изплакване на тръбичките за вода с гореща вода, за да сте по-уверени в чистотата на системата.
Ефективност на филтрация
Приложими условия
Характеристики на филтъра
Общи спецификации
Главни параметри
Държава на произход
