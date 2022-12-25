Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
  Вкусна питейна вода

    Автомат за моментално загряване на вода

    ADD5910M/10

    Вкусна питейна вода

    Висока производителност и изключително удобство. Сега можете да се наслаждавате на чиста на вкус вода от стайна температура до гореща за секунди. Многобройни настройки за обем с натискането на един бутон: 150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и продължителен.

    Автомат за моментално загряване на вода

    Вкусна питейна вода

    Стайна температура и гореща

    • Моментално загряване
    • Микрофилтрация X-Clean
    • 6 предварително зададени температури

    Прясна гореща вода при поискване в рамките на секунди

    Иновативната технология за мигновено загряване спомага за осигуряването на гореща вода за секунди с точната температура, която желаете, като извлича максималния аромат на вашите напитки.

    6 температурни настройки за различните ви нужди

    Ние предлагаме вода с чист вкус – от стайна температура до гореща. Бланширане, варене, стерилизация, готвене. Чай, кафе, спагети, бебешка бутилка. Можете да направите милион неща с него.

    5 обема вода, които се избират с едно докосване на екрана

    150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и т.н. Винаги можете да намерите подходящия обем вода, за да напълните любимата си чаша или дори кани и тенджери.

    Извлечете максимума от водата

    Насладете се на освежаващо чиста вода, както и на горещи напитки, изпълнени с аромати. Филтърът Philips Micro X-Clean намалява хлора, варовика, тежките метали и появяващите се замърсители, като микропластиците и PFOA.*

    Компактен размер с голям 2,2 л воден резервоар

    Компактният дизайн се вписва навсякъде у дома и в офиса. По-малко презареждане и лесно поддържане на хидратацията с големия 2,2-литров воден резервоар. Разглобяемият дизайн на водния резервоар осигурява лесно пълнене и почистване.

    Plug and play; няма нужда от инсталиране

    Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.

    Индикаторът за живота на филтъра напомня за своевременна подмяна на филтъра

    Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.

    Годишно се спестяват над 2400 пластмасови бутилки за еднократна употреба**

    Бутилираната вода влияе значително върху околната среда, а също и върху разходите. Сега никога повече няма да се притеснявате за това. Водната станция е винаги там, като осигурява чиста и вкусна питейна вода при поискване.

    Без повече преваряване или поддържане на топлина; по-малко консумация на енергия

    Водата се загрява точно в момента, в който се нуждаете, и точно в обема, който сте избрали. Без повече преваряване или поддържане на топлина. Спестява 70% от отоплителната енергия в сравнение с термопота***

    Технически данни

    • Характеристики на филтъра

      Капацитет на филтрация
      100 л
      Резервна филтрираща касета
      Микрофилтър X-Clean за семейството

    • Условия на водата на входа

      Качество на водата на входа
      Градска чешмяна вода
      Температура на водата на входа
      5-38  °C

    • Общи спецификации

      Размери на продукта
      150*262*300  мм
      Вместимост на резервоара за вода
      2,2 л

    • * Замърсителите или други вещества, редуцирани от водния филтър не се срещат във водата на всички потребители.
    • ** В сравнение с 500 мл вода от бутилка. Всеки филтър издържа 1 месец/100 литра.
    • *** При консумирана 2 л гореща вода на ден. Само нагряване. Консумацията на енергия за охлаждане е изключена.

