ADD5910M/10
Вкусна питейна вода
Висока производителност и изключително удобство. Сега можете да се наслаждавате на чиста на вкус вода от стайна температура до гореща за секунди. Многобройни настройки за обем с натискането на един бутон: 150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и продължителен.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Иновативната технология за мигновено загряване спомага за осигуряването на гореща вода за секунди с точната температура, която желаете, като извлича максималния аромат на вашите напитки.
Ние предлагаме вода с чист вкус – от стайна температура до гореща. Бланширане, варене, стерилизация, готвене. Чай, кафе, спагети, бебешка бутилка. Можете да направите милион неща с него.
150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и т.н. Винаги можете да намерите подходящия обем вода, за да напълните любимата си чаша или дори кани и тенджери.
Насладете се на освежаващо чиста вода, както и на горещи напитки, изпълнени с аромати. Филтърът Philips Micro X-Clean намалява хлора, варовика, тежките метали и появяващите се замърсители, като микропластиците и PFOA.*
Компактният дизайн се вписва навсякъде у дома и в офиса. По-малко презареждане и лесно поддържане на хидратацията с големия 2,2-литров воден резервоар. Разглобяемият дизайн на водния резервоар осигурява лесно пълнене и почистване.
Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.
Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.
Бутилираната вода влияе значително върху околната среда, а също и върху разходите. Сега никога повече няма да се притеснявате за това. Водната станция е винаги там, като осигурява чиста и вкусна питейна вода при поискване.
Водата се загрява точно в момента, в който се нуждаете, и точно в обема, който сте избрали. Без повече преваряване или поддържане на топлина. Спестява 70% от отоплителната енергия в сравнение с термопота***
Характеристики на филтъра
Условия на водата на входа
Общи спецификации
