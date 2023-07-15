ADD5906S/10
Вкусна питейна вода
Съчетание от високи работни характеристики и изключително удобство. По-добра защита срещу натрупване на варовик. Сега можете да се насладите на чиста вода, независимо дали със стайна температура, или гореща в рамките на секунди. Множество настройки за температура и обем с докосване на бутон.Вижте всички предимства
Насладете се на освежаващо чиста вода, както и на вкусни горещи и студени напитки. Филтърът Philips Micro X-Clean Softening+ намалява хлора, тежките метали и появяващите се замърсители, като микропластмасите и PFOA*. Той също така предлага 50% повече защита срещу натрупване на варовик.
Свежата гореща вода излиза за секунди, при точната температура, която ви харесва, с което се получава максимален аромат на напитките ви.
Ние предлагаме вода, която можете да усетите, че е чиста, от стайна температура до гореща. Чай, кафе, бебешка формула. Можете да направите един милион неща с нея.
Винаги можете да намерите подходящ обем вода, за да напълните чаши, бутилки или дори кани.
Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.
Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.
При подаване на гореща вода предпазната блокировка ще се активира автоматично, за да се гарантира безопасността.
Всички части, които влизат в пряк контакт с вода, са изработени от материали без бисфенол-А.
Ефективност на филтрация
Общи спецификации
