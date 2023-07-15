Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
  • Вкусна питейна вода Вкусна питейна вода Вкусна питейна вода

    Диспенсър за вода

    ADD5906S/10

    Вкусна питейна вода

    Съчетание от високи работни характеристики и изключително удобство. По-добра защита срещу натрупване на варовик. Сега можете да се насладите на чиста вода, независимо дали със стайна температура, или гореща в рамките на секунди. Множество настройки за температура и обем с докосване на бутон.

    Диспенсър за вода

    Вкусна питейна вода

    От стайна температура до гореща

    • Плот
    • Филтър Micro X-Clean Softening+
    • Със стайна температура и гореща

    Извлечете максимума от водата

    Насладете се на освежаващо чиста вода, както и на вкусни горещи и студени напитки. Филтърът Philips Micro X-Clean Softening+ намалява хлора, тежките метали и появяващите се замърсители, като микропластмасите и PFOA*. Той също така предлага 50% повече защита срещу натрупване на варовик.

    Прясна гореща вода при поискване в рамките на секунди

    Свежата гореща вода излиза за секунди, при точната температура, която ви харесва, с което се получава максимален аромат на напитките ви.

    3 температурни настройки за различните ви нужди

    Ние предлагаме вода, която можете да усетите, че е чиста, от стайна температура до гореща. Чай, кафе, бебешка формула. Можете да направите един милион неща с нея.

    Често използвани настройки на обем с едно докосване на бутон

    Винаги можете да намерите подходящ обем вода, за да напълните чаши, бутилки или дори кани.

    Индикаторът за живота на филтъра напомня за своевременна подмяна на филтъра

    Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.

    Plug and play; няма нужда от инсталиране

    Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.

    Предпазна блокировка за избягване на изгаряне

    При подаване на гореща вода предпазната блокировка ще се активира автоматично, за да се гарантира безопасността.

    Без бисфенол А

    Всички части, които влизат в пряк контакт с вода, са изработени от материали без бисфенол-А.

    Технически данни

    • Ефективност на филтрация

      Намаляване на хлора
      Да
      Отстраняване на пестициди
      Да
      Намаляване на твърдостта на водата
      Да
      Намаляване на PFOA
      Да
      Намаляване на тежките метали
      Да
      Намаляване на микропластиката
      Да
      Филтър Micro X-Clean Softening+
      100 L/1 месец

    • Общи спецификации

      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      294*150*295  мм
      Приложима входяща вода
      Градска чешмяна вода
      Температура на входящата вода
      5-38  °C
      Ултравиолетова стерилизация
      Не
      Дисплей
      LED
      Система за нагряване
      Моментално загряване
    • * Тествано от агенция за тестване на 3-та страна при лабораторни условия. Замърсителите или другите вещества, които се намаляват от този воден филтър, не са непременно във водата на всички потребители.

