ADD4901BK/10
Освежете живота си!
Доставете си нужната доза освежаваща газирана вода по всяко време с машината за сода GoZero на Philips. Има само 3 лесни стъпки, които да изпълните – напълнете, завъртете и натиснете! Елегантен дизайн с модерни цветове за създаване на приятни емоции в живота ви.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Персонализирайте нивата на газиране на базата на личните си предпочитания. Просто повторете процеса на газиране, за да се получат повече балончета!
По-здравословна и по-свежа опция за замяна на захарните газирани напитки с домашна газирана вода.
3 лесни стъпки, за да направите прясна газирана вода у дома: напълни, завърти и натисни!
Машината за сода не се нуждае от електричество, за да работи, така че можете да направите прясна газирана вода по всяко време и навсякъде. Трябва просто да натиснете бутона и да се насладите.
Когато машината работи, предпазният клапан автоматично освобождава налягането в бутилката. Бръмченето също така указва, че газираната вода е готова за консумация.
Материал без бисфенол-А.
Достатъчно компактна е, за да може да я поставите навсякъде според нуждите. Настройте я лесно, без значение къде се намирате.
Един CO2 цилиндър приготвя до 60 литра вкусна газирана вода, замествайки 120 пластмасови бутилки за еднократна употреба.*
Стилен дизайн с модерни цветове за добро настроение.
Общи спецификации
Спецификации на бутилката
Спецификации на цилиндъра
Включени елементи
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.