Прекратен продукт
9006PRB1
Тип крушка: HB4
Опаковка: 1
12 V, 55 W
Нашите решения за осветление произвеждат мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Крушките Vision произвеждат по-дълъг светлинен лъч за по-голяма безопасност и комфорт. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните решения за осветление, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.
Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Отзиви