Прекратен продукт
65PUS6521/12
4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android
Невероятен размер, невероятна производителност. Серията 6520 на Philips осигурява превъзходно гледане на 65" с 4K Ultra HD за отчетлива разделителна способност. Изложен на елегантна стойка Arc, той е препълнен с функции и лесен за употреба.
164 см (65")
4K Ultra HD LED телевизор
Четириядрен, 16 GB и разширяем
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD телевизорът разполага с четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на най-доброто възможно качество на картината. Колкото по-високо е качеството на оригиналното съдържание, толкова по-добри изображения и разделителна способност ще можете да изживеете. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.
Новият интегриран стандарт HEVC (H.265) ви позволява да се насладите на предавания с високо качество на картината с 4k разделителна способност.
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.
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4.2
от 5
6
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
Levcek
07/12/2016
Slovenija
Odličen izdelek za to ceno
Najbolj me je pritegnil Ambilight sistem. Prov zaradi njega sem kupil ta TV. S tem sistemom ti daje občutek da imaš še večji Tv kot je dejansko.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Потвърден купувач
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.