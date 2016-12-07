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Прекратен продукт

6000 series4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™

65PUS6521/12

4.2

| (6) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android

Невероятен размер, невероятна производителност. Серията 6520 на Philips осигурява превъзходно гледане на 65" с 4K Ultra HD за отчетлива разделителна способност. Изложен на елегантна стойка Arc, той е препълнен с функции и лесен за употреба.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с 3-странен Ambilight

4K UHD ултратънък LED телевизор, работещ с Android

  • 164 см (65")

  • 4K Ultra HD LED телевизор

  • Четириядрен, 16 GB и разширяем

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K Ultra HD се отличава от всяка разделителна способност, която сте виждали някога

Ultra HD телевизорът разполага с четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на най-доброто възможно качество на картината. Колкото по-високо е качеството на оригиналното съдържание, толкова по-добри изображения и разделителна способност ще можете да изживеете. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

Новият интегриран стандарт HEVC за гледане с висококачествена 4k разделителна способност

Новият интегриран стандарт HEVC (H.265) ви позволява да се насладите на предавания с високо качество на картината с 4k разделителна способност.

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Възползвайте се от мощта на Quad Core и вградения Android

Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супербърз, суперинтуитивен и суперзабавен начин.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

6

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

3
2

07/12/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za to ceno

Najbolj me je pritegnil Ambilight sistem. Prov zaradi njega sem kupil ta TV. S tem sistemom ti daje občutek da imaš še večji Tv kot je dejansko.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)

Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

09/08/2017

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Skvělý ambilight, Android bez problémů

Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      3. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      4. Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.

      5. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      7. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      8. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      9. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      10. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.