Прекратен продукт
226V4LAB/00
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със стерео високоговорители и SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!
V Line
21,5" (54,6 см)
Екранът с истинска HD (висока резолюция) предлага широкоекранна разделителна способност 1920 x 1080p. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина за възможно най-високото качество. Той е напълно пригоден за бъдещето, тъй като поддържа сигнали 1080p от всякакви източници, вкл. най-новите игрови конзоли с Blu-ray и HD устройства. Обработката на сигнала е значително обновена, за да поддържа сигнали с по-високо качество и разделителна способност. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове.
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
4.4
от 5
5
Отзиви
CosminaM
22/04/2020
România
Потвърден купувач
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Дата на използване 2018-04-22
Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Дата на използване 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Józef
19/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED