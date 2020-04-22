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Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

226V4LAB/00

4.4

| (5) Отзиви

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със стерео високоговорители и SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!

Виж всички предимства

със стерео високоговорители

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 21,5" (54,6 см)

Заема малко място

16:9 Full-HD дисплей за най-добро изживяване при гледане

Екранът с истинска HD (висока резолюция) предлага широкоекранна разделителна способност 1920 x 1080p. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина за възможно най-високото качество. Той е напълно пригоден за бъдещето, тъй като поддържа сигнали 1080p от всякакви източници, вкл. най-новите игрови конзоли с Blu-ray и HD устройства. Обработката на сигнала е значително обновена, за да поддържа сигнали с по-високо качество и разделителна способност. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове.

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

5

Отзиви

4
3
1

22/04/2020

România

România

Потвърден купувач

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Дата на използване 2018-04-22

Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Дата на използване 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

19/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

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