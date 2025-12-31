EPEAT Silver гарантира ниско въздействие върху околната среда

Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT Silver, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Сертификатът EPEAT Silver е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.