Прекратен продукт
190S1CS/00
Ергономичен дисплей повишава продуктивността
С характеристики като SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, енергийно ефективният бизнес дисплей 190S1 повишава вашата продуктивност
48 см (19") широк S-line
Формат 16:10
Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.
Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT Silver, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Сертификатът EPEAT Silver е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.
Двойният вход предлага съединители за свързване на вход както за аналогови VGA, така и за цифрови DVI сигнали.
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