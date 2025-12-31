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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор със SmartImage

190S1CS/00

Ергономичен дисплей повишава продуктивността

С характеристики като SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, енергийно ефективният бизнес дисплей 190S1 повишава вашата продуктивност

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Ергономичен дисплей повишава продуктивността

  • 48 см (19") широк S-line

  • Формат 16:10

Регулиране на наклона и завъртането за идеален ъгъл на гледане

Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.

EPEAT Silver гарантира ниско въздействие върху околната среда

Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT Silver, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Сертификатът EPEAT Silver е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.

Двойният вход приема аналогови VGA и цифрови DVI сигнали

Двойният вход предлага съединители за свързване на вход както за аналогови VGA, така и за цифрови DVI сигнали.

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