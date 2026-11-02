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Brillianceширокоекранен LCD монитор

190BW9CS/00

Широк екран с висока разделителна способност за бизнеса

По-добър широкоекранен дисплей за бизнеса: високата разделителна способност 1680 x 1050 на Philips Brilliance 190BW9 ви гарантира най-добро качество на LCD картината, компактна ергономична основа, вграден звук, готов за Vista, екологичен дизайн, за да си свършите добре работата.

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Широк екран с висока разделителна способност за бизнеса

  • 48 см (19") широк

  • WSXGA+

USB порт за удобно свързване на периферия

USB портът позволява на потребителя удобно да свързва своите мултимедийни Plug and Play устройства, например USB памет, камера, портативен твърд диск, уеб камера, PDA, принтер и много други, които имат USB връзка. Удобно разположеният USB 2.0 порт на монитора позволява на USB 2.0 сигналите да преминават до компютъра. Отбележете, че много устройства, като камери и твърди дискове, може да се нуждаят от независимо захранване, защото имат по-високи изисквания за мощност, отколкото може да предостави USB портът на монитора

В пълна готовност за Windows Vista

Готовите за Vista монитори на Philips са в пълна готовност за живо и вълнуващо изобразяване на тази нова, визуално изтънчена и взискателна операционна система Windows, предназначена да разшири възможностите ви за развлечение, да ви направи по-продуктивни и да ви помогне да управлявате работата си с компютъра у дома и в офиса, като правят бързо, ефикасно и лесно разглеждането, намирането и подреждането на информацията за работа или игра.

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!

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