Прекратен продукт
190BW9CS/00
Широк екран с висока разделителна способност за бизнеса
По-добър широкоекранен дисплей за бизнеса: високата разделителна способност 1680 x 1050 на Philips Brilliance 190BW9 ви гарантира най-добро качество на LCD картината, компактна ергономична основа, вграден звук, готов за Vista, екологичен дизайн, за да си свършите добре работата.
48 см (19") широк
WSXGA+
USB портът позволява на потребителя удобно да свързва своите мултимедийни Plug and Play устройства, например USB памет, камера, портативен твърд диск, уеб камера, PDA, принтер и много други, които имат USB връзка. Удобно разположеният USB 2.0 порт на монитора позволява на USB 2.0 сигналите да преминават до компютъра. Отбележете, че много устройства, като камери и твърди дискове, може да се нуждаят от независимо захранване, защото имат по-високи изисквания за мощност, отколкото може да предостави USB портът на монитора
Готовите за Vista монитори на Philips са в пълна готовност за живо и вълнуващо изобразяване на тази нова, визуално изтънчена и взискателна операционна система Windows, предназначена да разшири възможностите ви за развлечение, да ви направи по-продуктивни и да ви помогне да управлявате работата си с компютъра у дома и в офиса, като правят бързо, ефикасно и лесно разглеждането, намирането и подреждането на информацията за работа или игра.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!
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