Прекратен продукт
190BL1CS/00
B Line
19" (48,3 см)
Формат 16:10
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Компактната ергономична основа е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips с регулиране на наклона, завъртането и височината, така че всеки потребител да може да разположи монитора за постигане на максимално удобство и ефективност при гледане.
Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.
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