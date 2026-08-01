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  • Ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността
  • Ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността
  • Ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността
  • Ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността

Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор със светодиодно фоново осветление

190BL1CS/00

Ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността
С характеристики като SmartImage, стерео аудио с предни високоговорители, USB порт и ергономична основа, енергийно ефективният бизнес дисплей 190BL1 подобрява вашата продуктивност
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Ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността

  • B Line

  • 19" (48,3 см)

  • Формат 16:10

Светодиодната технология гарантира естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

70 мм настройка на височината за идеално положение на седене

Компактната ергономична основа е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips с регулиране на наклона, завъртането и височината, така че всеки потребител да може да разположи монитора за постигане на максимално удобство и ефективност при гледане.

Регулиране на наклона и завъртането за идеален ъгъл на гледане

Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.

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