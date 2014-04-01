Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Vision Повече видимост

    12498B2

    Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Нашите сигнални светлини са изборът на големите производители на коли. Те предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

    Вижте всички предимства

    Vision Повече видимост

    Сходни продукти

    Вижте всички Сигнални и вътрешни светлини

    Уверете се, че крушката е подходяща

    за автомобила ви!

    Към инструмента за избор

    Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Сигнални лампи на Philips

    • Тип крушка: P21W
    • 12 V, 21 W
    • До 30% повече видимост
    • Най-добро в ценовия клас
    • Брой крушки: 2
    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

    Технически данни

    • Маркетингови характеристики

      Очаквани ползи
      Повече светлина

    • Описание на продукта

      Приложение
      • Преден индикатор
      • Интериор
      • Лиценз
      • Задни светлини против мъгла
      • Заден индикатор
      • Светлина за заден ход
      • Страничен индикатор
      • Стоп светлина
      • Светлина за багажник
      • Дневни ходови светлини
      • Задна сигнална светлина
      Цокъл
      BA15s
      Обозначение
      P21W Vision
      Хомологация ECE
      ДА
      Серия
      Vision
      Технология
      Конвенционален
      Тип
      P21W

    • Електрически характеристики

      Мощност
      21  W
      Напрежение
      12  V

    • Информация за поръчка

      Въвеждане на поръчка
      12498B2
      Код за поръчка
      5549130

    • Данни за опаковката

      Тип опаковка
      B2
      EAN1
      8711500055491
      EAN3
      8711559520131

    • Информация за опакован продукт

      Височина
      12,9  см
      Нето тегло на бройка
      7,7  гр
      Брутно тегло на бройка
      15  гр
      Количество артикули в опаковка
      2
      MOQ (за професионалисти)
      20

    • Информация за външната опаковка

      Ширина
      13,5  см
      Височина
      13,1  см
      Брутно тегло на бройка
      0,3  кг

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.