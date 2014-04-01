Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
Термини за търсене

  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Vision Повече видимост

    12024CP

    Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Нашите сигнални лампи са изборът на основните производители на коли. Те предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

    Вижте всички предимства

    Vision Повече видимост

    Сходни продукти

    Вижте всички Сигнални и вътрешни светлини

    Уверете се, че крушката е подходяща

    за автомобила ви!

    Към инструмента за избор

    Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Сигнални лампи на Philips

    • Тип крушка: H10W
    • 12 V, 10 W
    • До 30% повече видимост
    • Най-добро в ценовия клас
    • Брой лампи: 10
    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

    Технически данни

    • Маркетингови характеристики

      Очаквани ползи
      Стандартен

    • Описание на продукта

      Приложение
      Задна позиция/светлина за паркиране
      Цокъл
      BA9s
      Обозначение
      H10W - H20W - H5W
      Хомологация ECE
      НЕ
      Серия
      Стандартен
      Технология
      Конвенционален
      Тип
      H10W

    • Експлоатационен срок

      Живот
      До 1000 ч

    • Характеристики на светлината

      Лумена
      115  lm

    • Електрически характеристики

      Мощност
      10  W
      Напрежение
      12  V

    • Информация за поръчка

      Въвеждане на поръчка
      12024CP
      Код за поръчка
      52941728

    • Данни за опаковката

      Тип опаковка
      CP
      EAN1
      8711559529417
      EAN3
      8727900371192

    • Информация за опакован продукт

      Ширина
      1,8  см
      Височина
      3,8  см
      Нето тегло на бройка
      2,2  гр
      Брутно тегло на бройка
      3,325  гр
      Дължина
      2.25  см
      Количество артикули в опаковка
      1
      MOQ (за професионалисти)
      50

    • Информация за външната опаковка

      Дължина
      16,70  см
      Ширина
      9  см
      Височина
      6,8  см
      Брутно тегло на бройка
      0,216  кг

