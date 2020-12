Машината не се включва Ако вашата машина за еспресо не се включва, когато натиснете бутона на захранването, може да има различни причини и решения .



1. Проверете захранващия кабел и бутона отзад Уверете се, че електрическият кабел е правилно свързан. Натиснете здраво захранващия кабел в кафемашината и електрическия контакт.

Проверете дали бутонът за захранване на задната страна на кафемашината е включен.

2. Включете в друг захранващ контакт

• Проверете дали няма свързани прекалено много уреди към захранващия блок. Опитайте се да свържете машината към друг захранващ контакт

