2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.