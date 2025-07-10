Черният Петък е тук! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Черният Петък е тук! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Двойно повече храна, 45% по-малко място Двойно повече храна, 45% по-малко място Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Play Pause

    Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница Airfryer

    NA460/09

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Двойно повече храна, 45% по-малко място

    Нашият вертикален Airfryer с двойна кошница приготвя две цели ястия наведнъж, като същевременно ви спестява място. А освен това ястията са винаги вкусно хрупкави и крехки благодарение на вертикалната технология RapidAir.

    Вижте всички предимства

    Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница Airfryer

    Сходни продукти

    Вижте всички Airfryer

    Двойно повече храна, 45% по-малко място

    И двете ястия са приготвени перфектно и са готови едновременно

    • Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници
    • 2 вертикални кошници, двойно повече храна
    • Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air
    • Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време
    Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

    Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

    Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*

    2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

    2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

    Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.

    Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

    Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

    Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.

    Задайте времето за готвене на отделните ястия да е еднакво

    Задайте времето за готвене на отделните ястия да е еднакво

    Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2 кошници за ястия, готови по едно и също време.

    Вкусни рецепти, пригодени за вашия Airfryer, в нашето приложение HomeID

    Вкусни рецепти, пригодени за вашия Airfryer, в нашето приложение HomeID

    Открийте Airfryer с двойна кошница с персонализирани рецепти в приложението HomeID. Насладете се на насоки стъпка по стъпка и достъп до стотици вкусни ястия с персонализирани настройки за вашия Airfryer.

    Керамично покритие

    Керамично покритие

    Нашето покритие от следващо поколение не съдържа PFAS: незалепващо, издръжливо, устойчиво на надраскване и лесно за почистване.

    Гледайте как храната се приготвя в реално време

    Гледайте как храната се приготвя в реално време

    Просто наблюдавайте как всеки път се приготвя до съвършенство. Благодарение на прозорците за лесно наблюдение, не е необходимо да изваждате кошниците, за да проверявате храната си.

    Напомняне за разклащане за по-добри резултати при готвене

    Напомняне за разклащане за по-добри резултати при готвене

    Удобният предупредителен сигнал "Време за разклащане" ви напомня да разклатите храната за идеално равномерно готвене.

    Възползвайте се от готвене с 6 предварителни настройки и 13 начина на готвене

    Възползвайте се от готвене с 6 предварителни настройки и 13 начина на готвене

    Задайте време и температура, за да активирате един от 13 метода на готвене: печене, гриловане, запичане и още. Или изберете от 6 удобни предварителни настройки за продукти, за да опростите готвенето.

    Лесно копирайте настройките за готвене между двете кошници

    Лесно копирайте настройките за готвене между двете кошници

    Бързо дублирайте едно и също време и температура за готвене на двете кошници с натискането на един бутон.

    Спестете време и енергия

    Спестете време и енергия

    Гответе до 40% по-бързо и спестете до 65% енергия, когато готвите с Airfryer с двойна кошница на Philips в сравнение с вашата фурна.***

    Лесно почистване

    Лесно почистване

    Прекарвайте по-малко време в чистене и повече в забавление. Уредите Philips Airfryer имат незалепващо покритие и подходящи за съдомиялна разглобяеми части.

    Технически данни

    • Технически спецификации

      Захранване
      2750 W
      Напрежение
      220 – 240 V
      Честота
      50 Hz
      Брой в опаковка
      1
      Продукт с батерия
      Не
      Температурен диапазон
      40 – 200°C

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Метал
      Цвят
      Тяло: черно
      Вторичен цвят
      Дръжка: тъмносива
      Вместимост
      10 л
      Неплъзгащи се крачета
      Да
      Интерфейс
      Цифров
      Дължина на кабела
      1,0 м
      Функция за претопляне
      Да
      Функция за поддържане на топлината
      Не
      Програми
      6
      Брой кошници
      2
      Времеви диапазон
      0 – 1 час
      Температурен диапазон
      40 – 200°C
      Таймер
      Да
      Дистанционно управление
      Не
      Технология
      Rapid Air
      Вграден превключвател за включване/изключване
      Да
      Автоматично изключване
      Да
      Регулируем термостат
      Не
      Светлина за захранване
      Да
      Хладни дръжки
      Да
      Възможно почистване в съдомиялна машина
      Да
      Температурен индикатор
      Да
      Корпус със студени стени
      Не
      Максимална температура
      200°C
      Керамично покритие
      Да
      Незалепващо покритие
      Да
      Гаранция
      2 години
      Единична или двойна кошница
      Двойна

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      46,9 см
      Ширина на продукта
      23,3 см
      Височина на продукта
      39,9 см
      Тегло на продукта
      8,98 кг
      Размери на продукта
      46,9 см (Д) x 23,3 см (Ш) x 39,9 см (В)
      Дължина на опаковката
      52 см
      Ширина на опаковката
      27,5 см
      Височина на опаковката
      43,5 см
      Тегло на опаковката
      11,23 кг
      Размери на опаковката
      52 см (Д) x 27,5 см (Ш) x 43,5 см (В)

    • Издръжливост

      Калъф
      Устойчива опаковка
      Ръчен
      може да се рециклира на 100%

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.
    Clippin

    Намерете резервна част или аксесоар

    Отидете на Части и аксесоари

    Принадлежности

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • * В сравнение с други Philips Airfryer
    • ** В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия
    • *** Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.