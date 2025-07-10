NA460/09
Двойно повече храна, 45% по-малко място
Нашият вертикален Airfryer с двойна кошница приготвя две цели ястия наведнъж, като същевременно ви спестява място. А освен това ястията са винаги вкусно хрупкави и крехки благодарение на вертикалната технология RapidAir.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*
Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.
Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.
Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2 кошници за ястия, готови по едно и също време.
Открийте Airfryer с двойна кошница с персонализирани рецепти в приложението HomeID. Насладете се на насоки стъпка по стъпка и достъп до стотици вкусни ястия с персонализирани настройки за вашия Airfryer.
Нашето покритие от следващо поколение не съдържа PFAS: незалепващо, издръжливо, устойчиво на надраскване и лесно за почистване.
Просто наблюдавайте как всеки път се приготвя до съвършенство. Благодарение на прозорците за лесно наблюдение, не е необходимо да изваждате кошниците, за да проверявате храната си.
Удобният предупредителен сигнал "Време за разклащане" ви напомня да разклатите храната за идеално равномерно готвене.
Задайте време и температура, за да активирате един от 13 метода на готвене: печене, гриловане, запичане и още. Или изберете от 6 удобни предварителни настройки за продукти, за да опростите готвенето.
Бързо дублирайте едно и също време и температура за готвене на двете кошници с натискането на един бутон.
Гответе до 40% по-бързо и спестете до 65% енергия, когато готвите с Airfryer с двойна кошница на Philips в сравнение с вашата фурна.***
Прекарвайте по-малко време в чистене и повече в забавление. Уредите Philips Airfryer имат незалепващо покритие и подходящи за съдомиялна разглобяеми части.
Технически спецификации
Обща спецификация
Тегло и размери
Издръжливост
Държава на произход
