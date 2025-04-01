HD9945/01
NA331/10
NA460/09
NA461/00
NA461/09
NA550/00
NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
1 x аксесоар за печене
9 x силиконови форми за мъфини
Аксесоар за печене. С комплекта за печене Philips Airfryer XL можете да направите всичките си любими рецепти за печене. Вместимостта от 2 l е чудесна за приготвяне на бананов хляб, кексове, запеканка, меса и други ястия. Насладете се на резултатите!
Безкрайно вдъхновение с рецептите на Philips HomeID от нашите експертни готвачи и милиони потребители, за да разширите своя готварски репертоар. Колкото повече използвате HomeID, толкова по-персонализирани препоръки ще получавате.*
Можете безопасно да поставите тези приставки за печене и форми за мъфини Airfryer в съдомиялната си машина, което ги прави дори по-лесни за повторна употреба!
2.6
от 5
5
Отзиви
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
nat1234_
10/04/2024
България
Малък и скъп
Кошницата е много по-малка отколкото очаквах (фрайерът ми е модел Essential XL), има по два пръста разстояние от всички страни като я сложа. Не знам защо е така. Цената е безбожно висока за една алуминиева тава за печене и едни формички за мъфини.
Предимства
незалепващ
Недостатъци
скъп и малък
Този отзив е направен за Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене
Този отзив е направен за Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене
Посетете www.Philips.com/NutriU, за да видите дали NutriU е налично във вашата държава.