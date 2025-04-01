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  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене
  • Много голям комплект за печене

Аксесоар за AirfryerМного голям комплект за печене

HD9945/01

2.6
| (5) Отзиви
Много голям комплект за печене
Този комплект за печене е перфектният аксесоар за увеличаване на гамата от приложения на вашия много голям Airfryer. Приготвяйте и изпичайте вкусна лазаня, запеканки, къри, супи, кексове, мъфини... и много други!
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Съвместими продукти
Серия 3000

Серия 3000
Airfryer 6,2 l

NA331/10

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница
Airfryer

NA460/09

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница
Airfryer

NA461/00

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница
Airfryer

NA461/09

Серия 5000

Серия 5000
Airfryer с двойна кошница

NA550/00

Серия 5000

Серия 5000
Airfryer с двойна кошница

NA551/00

Серия 5000

Серия 5000
Airfryer с двойна кошница

NA552/00

Серия 5000

Серия 5000
Airfryer с двойна кошница

NA555/00

Серия 3000

Серия 3000
Airfryer 6,2 l

NA331/00

Серия 3000

Серия 3000
Airfryer 6,2 l

NA332/00

Аксесоари, с които ще станете майстори на печенето с Airfryer

Много голям комплект за печене

  • 1 x аксесоар за печене

  • 9 x силиконови форми за мъфини

Незалепващ аксесоар за печене

Незалепващ аксесоар за печене

Аксесоар за печене. С комплекта за печене Philips Airfryer XL можете да направите всичките си любими рецепти за печене. Вместимостта от 2 l е чудесна за приготвяне на бананов хляб, кексове, запеканка, меса и други ястия. Насладете се на резултатите!

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти

Безкрайно вдъхновение с рецептите на Philips HomeID от нашите експертни готвачи и милиони потребители, за да разширите своя готварски репертоар. Колкото повече използвате HomeID, толкова по-персонализирани препоръки ще получавате.*

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Можете безопасно да поставите тези приставки за печене и форми за мъфини Airfryer в съдомиялната си машина, което ги прави дори по-лесни за повторна употреба!

Технически данни

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Отзиви

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2.6

от 5

5

Отзиви

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Този отзив е направен за Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

10/04/2024

България

България

Малък и скъп

Кошницата е много по-малка отколкото очаквах (фрайерът ми е модел Essential XL), има по два пръста разстояние от всички страни като я сложа. Не знам защо е така. Цената е безбожно висока за една алуминиева тава за печене и едни формички за мъфини.

Предимства

незалепващ

Недостатъци

скъп и малък

Този отзив е направен за Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене

Този отзив е направен за Аксесоар за Airfryer HD9945/01 Много голям комплект за печене

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