Поддръжка
HX3792/11
Защо има разстояние между главата и дръжката на четката?
Мога ли да използвам зарядно устройство на Sonicare с други четки за зъби?
Какви са режимите за миене на зъбите за моята четка за зъби Sonicare?
Как работи обратната връзка от сензора за натиск на моята четка за зъби Sonicare?
Как да зареждам моята четка за зъби Sonicare?
Как да регистрирам моята електрическа четка за зъби Sonicare?
Как да почистя моята четка за зъби Philips Sonicare?
Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда
Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare
Вибрацията на моята четка за зъби Sonicare е прекалено силна
Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда
Четката ми за зъби Sonicare вибрира по-слабо от преди
Четката ми за зъби Philips Sonicare издава силен шум
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт