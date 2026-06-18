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Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare

Ако главата на четката ви пада от четката за зъби, съветите за отстраняване на неизправности по-долу може да ви помогнат да намерите решение.

Препоръчваме ви да следвате стъпките в реда, посочен по-долу. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/43 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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