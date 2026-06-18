Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare

Ако главата на четката ви падне от дръжката на четката за зъби, уверете се, че главата на четката е прикрепена правилно.

Дръжте главата на четката така, че косъмчетата да сочат в същата посока като бутоните на четката за зъби. Притиснете главата на четката здраво към четката за зъби, докато усетите леко щракване.

Малко разстояние между главата на четката и дръжката на четката за зъби е нормално и необходимо. Главата на четката трябва да може да се движи, за да създава правилното количество вибрации.