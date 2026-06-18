Поддръжка Philips
Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare
Ако главата на четката ви пада от четката за зъби, съветите за отстраняване на неизправности по-долу може да ви помогнат да намерите решение.
Препоръчваме ви да следвате стъпките в реда, посочен по-долу. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.
Ако главата на четката ви падне от дръжката на четката за зъби, уверете се, че главата на четката е прикрепена правилно.
- Дръжте главата на четката така, че косъмчетата да сочат в същата посока като бутоните на четката за зъби.
- Притиснете главата на четката здраво към четката за зъби, докато усетите леко щракване.
Малко разстояние между главата на четката и дръжката на четката за зъби е нормално и необходимо. Главата на четката трябва да може да се движи, за да създава правилното количество вибрации.
Уверете се, че долната част на главата на четката и зоната около металната ос са чисти от замърсявания. Можете да почистите с хладка вода или мека кърпа.
Препоръчваме ви да използвате автентични глави за четки Philips. Фалшивите глави на четките може да не паснат и да падат.
Ако нито един от тези съвети не помогне, четката за зъби може да е повредена вътрешно. Препоръчваме ви да поискате ремонт или смяна на вашата четка за зъби.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/43 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›