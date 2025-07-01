Поддръжка Philips Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда

Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че да можем да ви помогнем да получите устройство за подмяна. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.



Ако вашата четка за зъби не се зарежда, съветите за отстраняване на неизправности по-долу може да ви помогнат да намерите решение.



Препоръчваме ви да следвате стъпките в реда, посочен по-долу. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.

1. Използвайте правилното зарядно устройство. Зарядните устройства за всички четки за зъби Sonicare са различни и не са съвместими с други модели на Sonicare. Препоръчваме да зареждате четката, като използвате оригиналното зарядно устройство, предоставено с нея.



Забележка: Ако се намирате в Китай и сте закупили четката си за зъби преди 1 септември 2024 г., моля, обадете се на 4008 800 008 за поддръжка. 2. Използвайте различен източник на електрозахранване. Вашата четка за зъби не се зарежда, когато е включена в контакта? Вашият контакт може да не работи. Пробвайте да използвате различен контакт, за да я заредите.

3. Проверете дали кабелът или адаптерът за зареждане са повредени. Проверете дали кабелът или адаптерът за зареждане са повредени. Ако забележите някаква повреда на адаптера или кабела, незабавно спрете да го използвате. Купете продукт за подмяна в нашия онлайн магазин.



Забележка: Ако се намирате в Китай и сте закупили четката си за зъби преди 1 септември 2024 г., моля, обадете се на 4008 800 008 за поддръжка. 4. Поставете четката за зъби правилно върху зарядното устройство. Ако използвате стойка за зареждане, подложка или чаша, уверете се, че четката за зъби е поставена централно върху зарядното устройство. Четката за зъби ще освободи два кратки звукови сигнала или светлинният индикатор за батерията ще светне, потвърждавайки, че четката за зъби е поставена правилно на зарядното устройство.



Уверете се, че зарядното устройство не е поставено върху метална повърхност или близо до други зарядни устройства, тъй като това може да причини смущения по време на зареждане. Все още ли имате проблеми с четката за зъби? Ако нито един от тези съвети не помогне, четката за зъби може да е повредена вътрешно. Препоръчваме да направите заявка за ремонт или смяна на вашата четка за зъби.