Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда

Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че да можем да ви помогнем да получите устройство за подмяна. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.
Ако вашата четка за зъби не се зарежда, съветите за отстраняване на неизправности по-долу може да ви помогнат да намерите решение.
Препоръчваме ви да следвате стъпките в реда, посочен по-долу. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›