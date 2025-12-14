Интелигентно миене на зъби за персонализирано и нежно почистване
Показва ефективността на ежедневното миене на зъбите с вграден смарт екран. Нежен към венците с нов режим Gum Pro и сензор за налягане за орално здраве. Почистете с главата за четка G3 Premium Gum Care за изключително изживяване при миене на зъбите.
Удължена гаранция до +1 години
Препоръчвана от дентални специалисти по света марка звукови четки за зъби
Интелигентен екран
Усъвършенствана звукова технология
Сензор за натиск
5 режима на почистване на зъбите
Вашата Philips Sonicare Advanced Clean е оборудвана с усъвършенстван сензор, който измерва натиска, който прилагате, докато миете зъбите си. Ако приложите твърде силен натиск, четката за зъби ще предостави незабавна обратна връзка, за да покаже, че трябва да регулирате натиска. Тази обратна връзка се означава от светъл пръстен с оранжев цвят в долната част на дръжката.
Вграденият интелигентен екран осигурява незабавна обратна връзка за натиска на почистването, продължителността, живота на батерията и дори известие кога да смените главата на четката. Едно щракване, за да овладеете ключови съобщения за по-добри навици за почистване на зъбите, без да инсталирате приложение.
Нашето уникално звуково почистващо движение е внимателно калибрирано, за да създаде нежни микромехурчета, които достигат дълбоко между зъбите. 31 000 движения с четка в минута** нежно почистват зъбите ви, разграждат плаката и я отстраняват за изключително почистване всеки ден.
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4.8
от 5
32
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Sonjica
14/12/2025
Srbija
Част от промоцията
Proizvod koji ce vas oduseviti
Moja preporuka,temeljno i nezno cisti zube i stvara mi osecaj glatkih zuba.Vise mi ne krvare desni kao pre sa obicnom cetkicom.Baterija joj je snazna i ima pametni ekran za pracenje pranja zuba sto mi bas olaksava jacinu i brzinu pranja.Kad putujem baterija mi traje dugo.Nezna je i pretstavlja mi pravo uzivanje i osvezenje.
Този отзив е направен за Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Дата на използване 2024-11-14
Този отзив е направен за Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Дата на използване 2024-11-14
Simked
14/12/2025
Srbija
Част от промоцията
Ovaj proizvod je super
Proizvod je izvanredan sve preporuke preporučio bi svima da isprobaju ovaj proizvod
Този отзив е направен за Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Дата на използване 2025-11-13
Този отзив е направен за Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Дата на използване 2025-11-13
Mimi-Danka
13/12/2025
Srbija
Част от промоцията
Savrsen
Odlicnan,preporucila bih svima. Savrsen bukvalno 🤗
Този отзив е направен за Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Дата на използване 2024-11-13
Този отзив е направен за Advanced Clean HX3792/11 Sonična električna četkica za zube
Дата на използване 2024-11-13
Когато се използва с глава за четка G3 Premium Gum Care в режим "Clean" спрямо ръчна четка за зъби; при лабораторно изследване действителните резултати може да варират
В режими "Gum Pro" или "White"