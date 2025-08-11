AC2220/10
Нашият най-тих пречиствател. Чист въздух, почти без звук.
Наслаждавайте се на чист и безопасен въздух у дома с нашия най-тих пречиствател. Той премахва 99,97% от алергените и замърсителите за минути, с минимално количество енергия и шум. С елегантен дизайн и интелигентно управление той се вписва безпроблемно в дома и начина ви на живот.Вижте всички предимства
С мощната си филтрация от 420 м³/ч (CADR) (1) той може лесно да пречисти помещения с площ до 109 м² и да почисти стая с площ 20 м² за по-малко от 7 минути (2).
Опитайте нашия най-тих пречиствател с технологията SilentWings. Нашата конструкция с вентилаторни лопатки, вдъхновена от безшумния полет на совите, осигурява пречистване с тишина от 13 dB(A).
3-слойната филтрация, съставена от предфилтър, HEPA NanoProtect и активен въглен улавя 99,97% от частици с размер до 0,003 микрона (4) – по-малки от най-малкия известен вирус!
Оригиналните филтри осигуряват оптимална ефективност за 3 година (5), което намалява проблемите и разходите. Пречиствателят изчислява живота на филтъра и Ви предупреждава, когато е необходима смяна.
Изберете графика на режим за лягане за деца, за да почистите добре въздуха, преди детето ви да започне да си ляга. След това устройството преминава в режим Quiet Sleep (Тих сън), докато нежната нощна светлина остава включена. Така малките деца се чувстват в безопасност в тъмното, а родителите са спокойни през цялата нощ.
Целодневна защита за страдащите от алергии. Отстранява 99,99% от праховите акари, цветния прашец, алергените от домашни любимци или спори на мухъл (6), известни причинители на алергии или сенна хрема (7). Сертифициран от ECARF като подходящ за употреба при алергии.
Премахва 99,9% от вирусите и бактериите във въздуха. Независимо тестван за премахване на грипния вирус H1N1 (8) и бактериите Staphylococcus (9).
Слоят с активен въглен улавя миризмите и отстранява > 95% от газообразните замърсители, които вредят на въздуха в помещенията на закрито (10): NO2 от промишлеността и замърсяването от трафика, толуен или летливи органични съединения от домашни бои, препарати и мебели. Безопасен и ефективен: без излъчване на йони, химикали или озон.
Насладете се на по-чист въздух, като същевременно поддържате сметката си за електроенергия ниска. При максимална мощност пречиствателят на въздуха използва само 28 W, по-малко енергия от традиционна електрическа крушка.
Технологията AeraSense сканира въздуха 1000 пъти в секунда, за да открие замърсители, и отчита качеството на въздуха в реално време на дисплея на продукта или в приложението. В автоматичен режим устройството интелигентно избира правилната скорост, за да реагира на всяка ситуация.
Сдвоете пречиствателя на въздух с приложението Air+ за наблюдение на качеството на въздуха в помещението и навън, дистанционно управление и гласови команди чрез Google и Alexa. В приложението изберете режим Auto+ за технология с изкуствен интелект, която се адаптира към вашата рутина, като намалява до минимум шума и консумацията на енергия.
Изберете Fresh Wake-up (Свежо събуждане), за да увеличите бавно скоростта на пречистване преди зададеното време за събуждане. Вечер Fresh Bedtime (Освежителен сън) пречиства старателно въздуха в стаята Ви, преди да си легнете, и Ви посреща с уютна, топла нощна светлина.
Обща спецификация
Технически спецификации
Ефективност
Употреба
Функция за безопасност
Енергийна ефективност
Поддръжка
Съвместимост
Тегло и размери
