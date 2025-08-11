Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

    Серия PureProtect Quiet 2200 Интелигентен пречиствател за въздух

    AC2220/10

    Нашият най-тих пречиствател. Чист въздух, почти без звук.

    Наслаждавайте се на чист и безопасен въздух у дома с нашия най-тих пречиствател. Той премахва 99,97% от алергените и замърсителите за минути, с минимално количество енергия и шум. С елегантен дизайн и интелигентно управление той се вписва безпроблемно в дома и начина ви на живот.

    Серия PureProtect Quiet 2200 Интелигентен пречиствател за въздух

    Нашият най-тих пречиствател. Чист въздух, почти без звук.

    Ефективно улавя алергени и замърсители.

    • Пречиства стаи с площ до 109 м²
    • Нашият най-тих пречиствател
    • Живот на филтъра 3 години
    • 420 м³/ч скорост на подаване (CADR)
    • HEPA филтър и филтър с активен въглен
    Щателно пречистване на стаи с площ до 109 м²

    Щателно пречистване на стаи с площ до 109 м²

    С мощната си филтрация от 420 м³/ч (CADR) (1) той може лесно да пречисти помещения с площ до 109 м² и да почисти стая с площ 20 м² за по-малко от 7 минути (2).

    Нашият най-тих пречиствател на въздуха, проектиран за нисък шум

    Нашият най-тих пречиствател на въздуха, проектиран за нисък шум

    Опитайте нашия най-тих пречиствател с технологията SilentWings. Нашата конструкция с вентилаторни лопатки, вдъхновена от безшумния полет на совите, осигурява пречистване с тишина от 13 dB(A).

    3-слойният филтър HEPA улавя 99,97% от ултрафините частици

    3-слойният филтър HEPA улавя 99,97% от ултрафините частици

    3-слойната филтрация, съставена от предфилтър, HEPA NanoProtect и активен въглен улавя 99,97% от частици с размер до 0,003 микрона (4) – по-малки от най-малкия известен вирус!

    Дълготраен филтър с продължителност 3 години

    Дълготраен филтър с продължителност 3 години

    Оригиналните филтри осигуряват оптимална ефективност за 3 година (5), което намалява проблемите и разходите. Пречиствателят изчислява живота на филтъра и Ви предупреждава, когато е необходима смяна.

    Създайте успокояваща и чиста стая за децата с нощна лампа

    Създайте успокояваща и чиста стая за децата с нощна лампа

    Изберете графика на режим за лягане за деца, за да почистите добре въздуха, преди детето ви да започне да си ляга. След това устройството преминава в режим Quiet Sleep (Тих сън), докато нежната нощна светлина остава включена. Така малките деца се чувстват в безопасност в тъмното, а родителите са спокойни през цялата нощ.

    Улавя 99,99% от алергените от прах, полени или домашни любимци

    Улавя 99,99% от алергените от прах, полени или домашни любимци

    Целодневна защита за страдащите от алергии. Отстранява 99,99% от праховите акари, цветния прашец, алергените от домашни любимци или спори на мухъл (6), известни причинители на алергии или сенна хрема (7). Сертифициран от ECARF като подходящ за употреба при алергии.

    Ефективно намалява вирусите и бактериите във въздуха

    Ефективно намалява вирусите и бактериите във въздуха

    Премахва 99,9% от вирусите и бактериите във въздуха. Независимо тестван за премахване на грипния вирус H1N1 (8) и бактериите Staphylococcus (9).

    Улавя миризми и газообразни замърсители

    Улавя миризми и газообразни замърсители

    Слоят с активен въглен улавя миризмите и отстранява > 95% от газообразните замърсители, които вредят на въздуха в помещенията на закрито (10): NO2 от промишлеността и замърсяването от трафика, толуен или летливи органични съединения от домашни бои, препарати и мебели. Безопасен и ефективен: без излъчване на йони, химикали или озон.

    По-ниска консумация на енергия от електрическа крушка

    По-ниска консумация на енергия от електрическа крушка

    Насладете се на по-чист въздух, като същевременно поддържате сметката си за електроенергия ниска. При максимална мощност пречиствателят на въздуха използва само 28 W, по-малко енергия от традиционна електрическа крушка.

    Интел. отчита и се адаптира към качеството на въздуха в помещ. на закрито

    Интел. отчита и се адаптира към качеството на въздуха в помещ. на закрито

    Технологията AeraSense сканира въздуха 1000 пъти в секунда, за да открие замърсители, и отчита качеството на въздуха в реално време на дисплея на продукта или в приложението. В автоматичен режим устройството интелигентно избира правилната скорост, за да реагира на всяка ситуация.

    Управлявайте пречиствателя навсякъде с приложението Philips Air+

    Управлявайте пречиствателя навсякъде с приложението Philips Air+

    Сдвоете пречиствателя на въздух с приложението Air+ за наблюдение на качеството на въздуха в помещението и навън, дистанционно управление и гласови команди чрез Google и Alexa. В приложението изберете режим Auto+ за технология с изкуствен интелект, която се адаптира към вашата рутина, като намалява до минимум шума и консумацията на енергия.

    Заспивайте и се събуждайте на свеж, чист въздух

    Заспивайте и се събуждайте на свеж, чист въздух

    Изберете Fresh Wake-up (Свежо събуждане), за да увеличите бавно скоростта на пречистване преди зададеното време за събуждане. Вечер Fresh Bedtime (Освежителен сън) пречиства старателно въздуха в стаята Ви, преди да си легнете, и Ви посреща с уютна, топла нощна светлина.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Цвят
      Арктическобяло
      Интернет връзка
      ДА (приложение Air +)
      Гласово управление
      Да (Alexa, Google Home)

    • Технически спецификации

      Максимална мощност
      28 W
      Сензори за качество на въздуха
      PM 2,5
      Мин. ниво на звука
      13 dB
      Макс. ниво на звука
      45 dB

    • Ефективност

      CADR (ниво на подаване на чист въздух) (частици, GB/T)
      420 м³/ч
      Слоеве филтър
      HEPA филтър, филтър с активен въглен, предфилтър
      Филтриране на частици
      99,97% при 0,003 микрона
      Макс. размер на стая
      109 м²

    • Употреба

      Дължина на кабела
      1,5 м
      Планировчик
      Да (в приложението)
      Автоматичен режим
      Да
      Спящ режим
      Да
      Настройки за скорост
      Да ( 5 нива)
      Автоматично затъмняване на дисплея
      Да
      Околна светлина през нощта
      Да
      Обратна връзка за качеството на въздуха
      Цветен пръстен, цифров
      Препоръчителна подмяна на филтъра
      3 години

    • Функция за безопасност

      Заключване за деца
      Да

    • Енергийна ефективност

      Напрежение
      100-240 V

    • Поддръжка

      Сервиз
      2 години международна гаранция

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      FY2200/30

    • Тегло и размери

      Размери на изделието (Ш x Д x В)
      48,6 x 28,0 x 28,0 см
      Тегло на продукта
      4,1 kg
      Размери на опаковката (Д x Ш x В)
      54,0 x 34,8 x 34,8 см
      Тегло с опаковката
      5,72 кг

    • (1) CADR е тествана от сертифицирана лаборатория на трета страна съгласно GB/T18801-2022
    • (2) Изчислено по стандарт NRCC-54013
    • (3) Звуково налягане, съгласно IEC 60704, на 1,5 m.
    • (4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA
    • (5) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му
    • (6) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с домашни прахови акари, прашец от бреза и котешки алергени съгласно SOP 350.003 на австрийския институт OFI
    • (7) Алергичен ринит и неговото въздействие върху астмата (ARIA), 2008 г., автор J. Bousquet и прибл. 50 други съавтори, Allergy 2008: 63 (Доп. 86): 8 – 160
    • (8) Тест за скорост на намаляване на микробите във външна лаборатория с грип (H1N1) в тестова камера с обем 30 м³, като се използва турбо режим за 1 час
    • (9) Тестван съгласно GB21551.3-2010 със S. Albus, камера с обем 30 m3, 1 h, турбо режим, лаборатория на 3-та страна
    • (10) Тест на външна лаборатория на GMT съгласно GB/T 18801-2022 с TVOC, толуен и NO2: стая с площ 30 м³, турбо режим за 1 час.

