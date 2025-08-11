Създайте успокояваща и чиста стая за децата с нощна лампа

Изберете графика на режим за лягане за деца, за да почистите добре въздуха, преди детето ви да започне да си ляга. След това устройството преминава в режим Quiet Sleep (Тих сън), докато нежната нощна светлина остава включена. Така малките деца се чувстват в безопасност в тъмното, а родителите са спокойни през цялата нощ.