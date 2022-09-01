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Прекратен продукт

5500 seriesУлтратънък Full HD LED телевизор

50PFS5503/12

4.5

| (26) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

Ултратънък Full HD LED телевизор

Опростеността идва на големия екран. Philips 5500 предлага full HD резолюция, чист звук и невероятно зрително изживяване. Просто го включете и започнете да се наслаждавате с лекота на сериали, филми и игри.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък Full HD LED телевизор

  • 126 см (50")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Тънките, изискани крачета придават усет за лекота

Нашата нова стойка с крачета е проектирана да промени пространството под телевизора ви, където обикновено би се намирала традиционната стойка, като ви предлага по-завладяващо зрителско изживяване. Телевизор, който стои уверено, с кимване към бъдещето.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

26

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът има страхотна картина

Много хубаво качество страхотен екран красива картина много тънак и удобен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор

Дата на използване 2022-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор

Дата на използване 2022-05-01

18/06/2020

България

България

Страхотен телевизор

Много чиста и ясна картина, кристален звук, ултратънък и лек.

Предимства

HD картината е толкова реална, сякаш всичко е на живо.

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор

Дата на използване 2019-12-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор

Дата на използване 2019-12-18

18/06/2020

България

България

Телевизор Philips 43pfs6503, имам го почти 2 годи.

Имам телевизор Philips 43pfs6503 много съм доволен. Картината и звука са перфектни. Смарт е и си ползвам някои програми безпроблемно. Препоръчвам го!

Предимства

4к добър звук и картина.

Недостатъци

Няма недостатъци

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор

Дата на използване 2018-06-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор

Дата на използване 2018-06-18

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).