Прекратен продукт
43PFS5503/12
Ултратънък Full HD LED телевизор
Опростеността идва на големия екран. Philips 5500 предлага full HD резолюция, чист звук и невероятно зрително изживяване. Просто го включете и започнете да се наслаждавате с лекота на сериали, филми и игри.
108 см (43")
Индекс на качеството на образа 200
FHD
Pixel Plus HD
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Виедопроцесорът Pixel Plus HD на Philips оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Независимо дали гледате кабелна телевизия или от диск ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.
4.5
от 5
26
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Wenchi99
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има страхотна картина
Много хубаво качество страхотен екран красива картина много тънак и удобен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор
Дата на използване 2022-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор
Дата на използване 2022-05-01
sweet1
18/06/2020
България
Страхотен телевизор
Много чиста и ясна картина, кристален звук, ултратънък и лек.
Предимства
HD картината е толкова реална, сякаш всичко е на живо.
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор
Дата на използване 2019-12-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор
Дата на използване 2019-12-18
Pevge
18/06/2020
България
Телевизор Philips 43pfs6503, имам го почти 2 годи.
Имам телевизор Philips 43pfs6503 много съм доволен. Картината и звука са перфектни. Смарт е и си ползвам някои програми безпроблемно. Препоръчвам го!
Предимства
4к добър звук и картина.
Недостатъци
Няма недостатъци
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор
Дата на използване 2018-06-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFS5503 Ултратънък Full HD LED телевизор
Дата на използване 2018-06-18
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).