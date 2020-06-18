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Прекратен продукт

5300 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

24PFS5303/12

4.6

| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ултратънък Full HD LED телевизор

Philips 5300 пренася качеството на картината на малкия екран. Благодарение на лесното си за използване управление и компактен дизайн той е перфектната компания за вашата кухня, спалня или кабинет.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък Full HD LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Индекс на качеството на образа 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията

Стилен, компактен, лек и преносим. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми от всяко място, било в кухнята или на къмпинг със семейството. Този преносим телевизор ви държи в течение както с новините, така и с последните резултати от любимите ви спортове. Създаден да бъде там, където е забавлението!

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Pixel Plus HD за красиви изображения, които ще обикнете

Системата Philips Pixel Plus HD оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Така че независимо дали извличате поточно онлайн, или гледате от диск, ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

18/06/2020

България

България

Продукта работи отлично

Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него

Предимства

Компактен

Недостатъци

Нямам впечатления за недостатъци

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-06-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-06-18

07/06/2019

България

България

този продукт има отлична характеристика и смарт употреба!

Ултра тънък, енергоспестяващ, много добра картина, звук и дизайн!Много съм доволна от това, че имам продукт на Филипс, който е много достъпен като цена!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

05/06/2019

България

България

Отличен Телевизор

Телевизора има добра картина, лесен за използване и е на добра цена!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).