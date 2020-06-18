Прекратен продукт
22PFS5303/12
Ултратънък Full HD LED телевизор
Philips 5300 пренася качеството на картината на малкия екран. Благодарение на лесното си за използване управление и компактен дизайн той е перфектната компания за вашата кухня, спалня или кабинет.
55 cm (22 инча)
Индекс на качеството на образа 200
FHD
Pixel Plus HD
Стилен, компактен, лек и преносим. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми от всяко място, било в кухнята или на къмпинг със семейството. Този преносим телевизор ви държи в течение както с новините, така и с последните резултати от любимите ви спортове. Създаден да бъде там, където е забавлението!
Системата Philips Pixel Plus HD оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Така че независимо дали извличате поточно онлайн, или гледате от диск, ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
4.6
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Scorpions79
18/06/2020
България
Продукта работи отлично
Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него
Предимства
Компактен
Недостатъци
Нямам впечатления за недостатъци
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2018-06-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2018-06-18
Елисавета
07/06/2019
България
този продукт има отлична характеристика и смарт употреба!
Ултра тънък, енергоспестяващ, много добра картина, звук и дизайн!Много съм доволна от това, че имам продукт на Филипс, който е много достъпен като цена!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
kosids
05/06/2019
България
Отличен Телевизор
Телевизора има добра картина, лесен за използване и е на добра цена!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5300 series 24PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).