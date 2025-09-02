Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Кухненска машина Philips, ненадминати резултати

Кухненска машина Philips, ненадминати резултати

    Новата кухненска машина Philips гарантира ненадминато представяне и разнообразие от възможности - месене, миксиране, разбиване, мелене и още много други! Уникалното движение във всички посоки на инструментите за месене, разбъркване и разбиване позволява достигането до всички краища на купата, което довежда до гладко и цялостно смесени съставки, за да можете да приготвите най-доброто тесто за хляб или пица.

    Продукти от серията за кухненски машини
    икона с отметка

    Уникален начин на движение на инструментите за месене, разбиване и разбъркване за идеално миксирани съставки

    икона с отметка

    Метална кука за месене, телена бъркалка и лентова бъркалка, проектирани за ефективност

    икона с отметка

    Уникално отворено рамо осигуряващо лесен достъп до купата

    икона с отметка

    Мощен 1000 W мотор за постоянни, несравними резултати

    икона с отметка

    7-те скорости и импулсният режим осигуряват максимален контрол за всяко предизвикателство в кухнята

    Планетарно движение при месене, разбиване и разбъркване

     

    Планетарното движение позволява на инструментите за месене, миксиране и разбиване да се движат по уникален начин, съчетаващ движение напред и назад, а не просто в кръг, достигайки всички краища на купата и постигайки винаги изключителни резултати.

    Разнообразие от приставки

     

    Металната кука за месене, лентовата бъркалка и телената бъркалка се заключват на място лесно само със завиване. Специално проектираната кука за месене наподобява движенията при ръчно месене, за да гарантира винаги гладко тесто без бучки.

    Уникално отворено рамо за по-лесна употреба

     

    Отвореното рамо се извърта нагоре в практична позиция, за да можете лесно да закрепяте и отделяте приставките на уреда. То също ви дава пълен достъп до купата, практична характеристика, когато проверявате консистенцията или добавяте съставки.

    Домашно приготвено ястие само за 30 минути!

     

    Благодарение на кухненската машина Philips можете да месите, миксирате, разбивате, мелите и още много други. От тези видеоклипове ще разберете как да използвате всички фантастични аксесоари на кухненските машини Philips, включително пасатор, кухненски робот, цитруспреса, мелница за подправки, месомелачка; ще разберете и как тези приставки могат да ви помогнат за създаването на домашни ястия, бързо и лесно!

    Lifestyle видеоклип

    Научете как кухненската машина от Philips ще обогати живота ви и ще направи моментите на готвене/печене дори още по-приятни!

    Avance видеоклип

    Научете колко многофункционална може да бъде кухненската машина от Philips и колко лесно може да ви помогне в приготвянето на домашни ястия само за 30 минути!

    Видеоклип за начин на употреба

    Научете как да използвате всичките фантастични приставки на кухненската машина Avance на Philips, включително пасатор, кухненски робот, цитруспреса, мелница за подправки, месомелачка

    Видеоклип за направа на пица

    Научете колко е лесно да направите пица с кухненската машина Philips

    Видеоклип за направа на меринге

    Научете как да приготвите меринге по възможно най-добрия начин с кухненската машина на Philips

    Инструменти и аксесоари за кухненска машина Philips

    Кана на пасатора

    Блендер

    Високоефективната приставка блендер с 4-звезден нож пасира плодове, прави зеленчукови пюрета и троши лед без проблем. С нея можете да се наслаждавате на смутита, сосове, заливки или бебешки храни за минути.*

    Метална купа

    Метална купа

    В голямата 4-литрова метална купа може да месите до 1300 грама тесто. Нейната метална дръжка улеснява пренасянето и наливането в купата, докато протекторът срещу пръски покрива и предотвратява изпръскването при употреба.

    Бутон със 7⁰скорости

    Бутон със 7 скорости

    Независимо дали използвате кухненската машина на Philips за месене, миксиране, или мелене на месо, 7-те скорости и импулсният режим ви предоставят максимален контрол за неограничено разнообразие от рецепти.

    Кухненски робот

    Кухненски робот

    Лесна за закрепяне приставка кухненски робот със специални дискове за нарязване, накълцване, настъргване или гранулиране.

    Инструменти за купата

    Инструменти за купата

    Металната кука за месене, лентовата бъркалка и телената бъркалка се заключват на място лесно само със завиване. Специално проектираната кука за месене наподобява движенията при ръчно месене, за да гарантира винаги гладко тесто без бучки.

    Месомелачка

    Месомелачка

    Метална месомелачка с автоматично подаване, която смила 34 грама месо в секунда. Със специален инструмент за почистване за лесно и обстойно почистване.*

    Преса за цитрусови плодове

    Преса за цитрусови плодове

    Благодарение на тази удобна приставка за пресоване на цитрусови плодове можете лесно да приготвяте вкусни домашни сокове за минути.*

    Мелачка

    Мелачка

    Използвайте аксесоара за мелене, за да смилате изключително голямо разнообразие от твърди съставки като кафе на зърна, ядки, шоколад, сушени люти и обикновени чушки.*

    *Възможно е аксесоарите да са различни при различните модели. Можете да видите номера на модела в данните за продукта.

    Рецепти

    Получете 5 ексклузивни рецепти!

     

    Регистрирайте своята кухненска машина Philips на www.philips.com/welcome и получете 5 ексклузивни рецепти от нашия Philips майстор готвач!

    Регистрирайте своя продукт сега

    Нашите кухненски машини

