Новата кухненска машина Philips гарантира ненадминато представяне и разнообразие от възможности - месене, миксиране, разбиване, мелене и още много други! Уникалното движение във всички посоки на инструментите за месене, разбъркване и разбиване позволява достигането до всички краища на купата, което довежда до гладко и цялостно смесени съставки, за да можете да приготвите най-доброто тесто за хляб или пица.
Уникален начин на движение на инструментите за месене, разбиване и разбъркване за идеално миксирани съставки
Метална кука за месене, телена бъркалка и лентова бъркалка, проектирани за ефективност
Уникално отворено рамо осигуряващо лесен достъп до купата
Мощен 1000 W мотор за постоянни, несравними резултати
7-те скорости и импулсният режим осигуряват максимален контрол за всяко предизвикателство в кухнята
Планетарно движение при месене, разбиване и разбъркване
Планетарното движение позволява на инструментите за месене, миксиране и разбиване да се движат по уникален начин, съчетаващ движение напред и назад, а не просто в кръг, достигайки всички краища на купата и постигайки винаги изключителни резултати.
Разнообразие от приставки
Металната кука за месене, лентовата бъркалка и телената бъркалка се заключват на място лесно само със завиване. Специално проектираната кука за месене наподобява движенията при ръчно месене, за да гарантира винаги гладко тесто без бучки.
Уникално отворено рамо за по-лесна употреба
Отвореното рамо се извърта нагоре в практична позиция, за да можете лесно да закрепяте и отделяте приставките на уреда. То също ви дава пълен достъп до купата, практична характеристика, когато проверявате консистенцията или добавяте съставки.
Домашно приготвено ястие само за 30 минути!
Благодарение на кухненската машина Philips можете да месите, миксирате, разбивате, мелите и още много други. От тези видеоклипове ще разберете как да използвате всички фантастични аксесоари на кухненските машини Philips, включително пасатор, кухненски робот, цитруспреса, мелница за подправки, месомелачка; ще разберете и как тези приставки могат да ви помогнат за създаването на домашни ястия, бързо и лесно!
Научете как кухненската машина от Philips ще обогати живота ви и ще направи моментите на готвене/печене дори още по-приятни!
Научете колко многофункционална може да бъде кухненската машина от Philips и колко лесно може да ви помогне в приготвянето на домашни ястия само за 30 минути!
Научете как да използвате всичките фантастични приставки на кухненската машина Avance на Philips, включително пасатор, кухненски робот, цитруспреса, мелница за подправки, месомелачка
Научете колко е лесно да направите пица с кухненската машина Philips
Научете как да приготвите меринге по възможно най-добрия начин с кухненската машина на Philips
Инструменти и аксесоари за кухненска машина Philips
Блендер
Високоефективната приставка блендер с 4-звезден нож пасира плодове, прави зеленчукови пюрета и троши лед без проблем. С нея можете да се наслаждавате на смутита, сосове, заливки или бебешки храни за минути.*
Метална купа
В голямата 4-литрова метална купа може да месите до 1300 грама тесто. Нейната метална дръжка улеснява пренасянето и наливането в купата, докато протекторът срещу пръски покрива и предотвратява изпръскването при употреба.
Бутон със 7 скорости
Независимо дали използвате кухненската машина на Philips за месене, миксиране, или мелене на месо, 7-те скорости и импулсният режим ви предоставят максимален контрол за неограничено разнообразие от рецепти.
Кухненски робот
Лесна за закрепяне приставка кухненски робот със специални дискове за нарязване, накълцване, настъргване или гранулиране.
Инструменти за купата
Металната кука за месене, лентовата бъркалка и телената бъркалка се заключват на място лесно само със завиване. Специално проектираната кука за месене наподобява движенията при ръчно месене, за да гарантира винаги гладко тесто без бучки.
Месомелачка
Метална месомелачка с автоматично подаване, която смила 34 грама месо в секунда. Със специален инструмент за почистване за лесно и обстойно почистване.*
Преса за цитрусови плодове
Благодарение на тази удобна приставка за пресоване на цитрусови плодове можете лесно да приготвяте вкусни домашни сокове за минути.*
Мелачка
Използвайте аксесоара за мелене, за да смилате изключително голямо разнообразие от твърди съставки като кафе на зърна, ядки, шоколад, сушени люти и обикновени чушки.*
*Възможно е аксесоарите да са различни при различните модели. Можете да видите номера на модела в данните за продукта.
Получете 5 ексклузивни рецепти!
Регистрирайте своята кухненска машина Philips на www.philips.com/welcome и получете 5 ексклузивни рецепти от нашия Philips майстор готвач!
Като щракнете върху връзката, ще напуснете официалния уебсайт на Royal Philips ("Philips"). Всички връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да се появят на този сайт, са предоставени само за ваше удобство и по никакъв начин не представляват принадлежност или одобрение на информацията, предоставена на тези свързани уебсайтове. Philips не прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайтове на трети страни или информацията, съдържаща се в тях.
