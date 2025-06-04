Филипс Евниа Ви предлага превъзходна гъвкавост за играене на игри – достотъчно е да превключвате между 4K UHD разделителната способност при 160Hz за поглъщащи, кристално чисти детайли и FHD разделителна способност при 320Hz за отзивчивост на нивото на електронните спортове. Бързият IPS, HDR и ниското забавяне на входа гарантират точно показване на всеки кадър.
Превключвайте скоростите, не екраните.
Доминирайте при 320Hz или победете другите в 4K резолюция при 160 Hz – каквото и да изисква Вашата игра, този монитор ще се адаптира към нуждите Ви.Двойният режим Ви дава контрол, позволявайки Ви да изберете перфектния баланс между резолюция и честота на опресняване: превключете на FHD на 320Hz за ултрабързи екшън сцени или превключете на 4K UHD на 160Hz за богати, завладяващи визуализации. Създадено за професионални геймъри, които могат да се справят с всичко!
