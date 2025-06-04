Превключвайте скоростите, не екраните.

Доминирайте при 320Hz или победете другите в 4K резолюция при 160 Hz – каквото и да изисква Вашата игра, този монитор ще се адаптира към нуждите Ви.Двойният режим Ви дава контрол, позволявайки Ви да изберете перфектния баланс между резолюция и честота на опресняване: превключете на FHD на 320Hz за ултрабързи екшън сцени или превключете на 4K UHD на 160Hz за богати, завладяващи визуализации. Създадено за професионални геймъри, които могат да се справят с всичко!