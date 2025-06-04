Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега

Термини за търсене

Philips Evnia Dual Mode banner image

Двойни монитори на Филипс  

Един монитор, два режима

 
Скорост или острота? Сега ще получите и двете.
 
Филипс Евниа Ви предлага превъзходна гъвкавост за играене на игри – достотъчно е да превключвате между 4K UHD разделителната способност при 160Hz за поглъщащи, кристално чисти детайли и FHD разделителна способност при 320Hz за отзивчивост на нивото на електронните спортове. Бързият IPS, HDR и ниското забавяне на входа гарантират точно показване на всеки кадър.

Превключвайте скоростите, не екраните.

 
Доминирайте при 320Hz или победете другите в 4K резолюция при 160 Hz – каквото и да изисква Вашата игра, този монитор ще се адаптира към нуждите Ви.Двойният режим Ви дава контрол, позволявайки Ви да изберете перфектния баланс между резолюция и честота на опресняване: превключете на FHD на 320Hz за ултрабързи екшън сцени или превключете на 4K UHD на 160Hz за богати, завладяващи визуализации. Създадено за професионални геймъри, които могат да се справят с всичко! 

Philips Evnia Dual Resolution video banner image

Нашите любими

27M2N3800A image

Philips Evnia 27M2N3800A


Разширете възможностите
за игри

Научете повече >

Функции на една ръка разстояние

 

Двоен режим

 
 
Превключвайте изцяло без усилие между 4K UHD @160Hz и FHD @320Hz. Повече гъвкавост, без компромиси.

 

Бърз IPS панел

 
Бързият IPS дисплей на Филипс с Ултраясната 4K резолюция осигурява рязко изображение с точни цветове.

 

Цветове, които
наистина важат

 
Благодарение на ВЕСА  ДисплейHDR™ сертификата ще видите точно това, което искате да видите: ярко, реалистично изображение напълно без компромиси.

 

Бърз отговор на Смарт
MBR от 0,5 ms

 
Филипс Евниа с 0,5 ms Смарт MBR осигурява рязко изображение без размазване, което е идеално за бързите игри. 

 

За всякакъв тип играчи

 

Създателят на съдържанието

 
160Hz 4K. Прецизност в движението.

Редактирайте, анимирайте и проектирайте с ултраплавна честота на опресняване от 160Hz и зашеметяваща 4K яснота. Ние доставяме решения за авангардни творчески работни процеси.

 

ФПС Про

 
320 Hz реакция. Край на извиненията.

Доминирайте във всеки рунд на играта с реакция за части от секундата и плавен геймплей.

 

Стриймър

 
Балансирана производителност. Винаги включен.

Играйте, стриймвайте и чатете със стабилна производителност и оптимизирана многозадачност. Вашите настройки = Вашето шоу.

 

Геймър на конзола

 
HDMI 2.1, UHD @120 Hz. Готово за игра.

Оставете се да бъдете погълнати във визуалното изживяване с HDR, ниско забавяне на входа и безпроблемна съвместимост с конзоли от следващо поколение.

 

Philps Evnia Precision Center

Philips Evnia
Precision Center

 

Philips Evnia Precision Center е лесен за използване
софтуер, създаден да оптимизира вашия монитор
с интуитивни контроли.

Научете повече

