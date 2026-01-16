27M2N3800A/00
Evnia 3000
27" (68,5 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Насладете се на най-доброто от двата свята с двоен режим. Превключвайте безпроблемно между 3840 x 2160 при 160 Hz за зашеметяваща яснота и 1920 x 1080 при 320 Hz за ултраплавен геймплей. Независимо дали жадувате за спиращи дъха визуални ефекти, или за високоскоростно действие, този монитор се адаптира към нуждите ви за миг.
Изпитайте най-доброто от интензивните, състезателни игри с монитора Philips Evnia. Създаден за геймъри, които изискват ултраплавни визуализации без забавяне, този монитор осигурява честота на опресняване от 320 Hz – много по-бързо от стандартните дисплеи. Кажете сбогом на разочароващите кадри, които карат враговете да скачат непредсказуемо на екрана. С този дисплей с висока производителност ще видите всяко важно движение в ултраплавно движение, което ви дава прецизността и яснотата, за да останете пред конкуренцията и да направите изстрела си с увереност.
Philips Evnia с 0,5 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.
4.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Предимства
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.
Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.
Моля, обърнете внимание, че функцията за кратко закъснение при въвеждане е постоянно активирана и не може да бъде изключена.
Този монитор се стреми към устойчивост: крачетата на стойката и държачът за слушалки са изработени от 35% рециклирана пластмаса, а шасито на монитора е съставено от 85% рециклирана след употреба пластмаса.
Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®.
Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.