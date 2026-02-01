Прекратен продукт
TAS4405N/00
Пейте силно
Нека да бъдат центъра на вниманието с цветния Bluetooth високоговорител с безжичен микрофон! От песни и истории до презентации за училище – записът с едно докосване позволява на децата да се упражняват с лекота. Получавате ясен звук и 6 часа време на възпроизвеждане.
5 м безжичен микрофон
интелигентно сдвояване чрез Bluetooth
6 часа време на възпроизвеждане
105 x 105 x 38 мм
Получавате 6 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема 2,5 часа. Зареждането става чрез micro USB. Пет отчетливо маркирани бутона улесняват децата да възпроизвеждат, да спират на пауза, да превключват източник и да записват.
Този ултрапреносим Bluetooth високоговорител разполага с безжичен микрофон. Децата могат да пеят с музиката, да разказват истории или дори да изпълняват сцени от филми с приятелите си! Независимо от това какво изберат да изпълнят записването с едно докосване ги улеснява да запишат песните си на micro SD карти.
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