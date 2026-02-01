ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS4405N/00

Пейте силно

Нека да бъдат центъра на вниманието с цветния Bluetooth високоговорител с безжичен микрофон! От песни и истории до презентации за училище – записът с едно докосване позволява на децата да се упражняват с лекота. Получавате ясен звук и 6 часа време на възпроизвеждане.

Виж всички предимства

Пейте силно

  • 5 м безжичен микрофон

  • интелигентно сдвояване чрез Bluetooth

  • 6 часа време на възпроизвеждане

  • 105 x 105 x 38 мм

Лесно забавление

Лесно забавление

Получавате 6 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема 2,5 часа. Зареждането става чрез micro USB. Пет отчетливо маркирани бутона улесняват децата да възпроизвеждат, да спират на пауза, да превключват източник и да записват.

Пейте. Говорете. Насладете се!

Пейте. Говорете. Насладете се!

Този ултрапреносим Bluetooth високоговорител разполага с безжичен микрофон. Децата могат да пеят с музиката, да разказват истории или дори да изпълняват сцени от филми с приятелите си! Независимо от това какво изберат да изпълнят записването с едно докосване ги улеснява да запишат песните си на micro SD карти.

6 часа време на възпроизвеждане. 2,5 часа време за зареждане

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!