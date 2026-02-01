Пейте. Говорете. Насладете се!

Този ултрапреносим Bluetooth високоговорител разполага с безжичен микрофон. Децата могат да пеят с музиката, да разказват истории или дори да изпълняват сцени от филми с приятелите си! Независимо от това какво изберат да изпълнят записването с едно докосване ги улеснява да запишат песните си на micro SD карти.