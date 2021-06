Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.