    Серия 3000 Airfryer 7,2 l

    NA341/10

    Опитайте хрупкавото разнообразие

    Не се ограничавайте само до пържене благодарение на 16 функции – от бързо печене до продължително задушаване. Вкусни домашно приготвени ястия в няколко лесни стъпки. А през стилния прозорец можете да видите кога всичко е идеално приготвено, хрупкаво и крехко.

    Серия 3000 Airfryer 7,2 l

    Опитайте хрупкавото разнообразие

    Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

    • Прозорец за готвене
    • Технология RapidAir Plus
    • 16 функции за готвене в 1
    • Спестява време и енергия
    Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

    Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

    Патентованата технология RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн осигурява по-бърза циркулация на горещия въздух около и през храната, като гарантира равномерно готвене отвътре и отвън за вкусни домашни ястия за 30% по-малко време*

    Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

    Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

    Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.

    Не правете компромис с вкуса

    Не правете компромис с вкуса

    83% от нашите потребители смятат, че пилешките бутчета, приготвени във Philips Airfryer от серия 3000, имат по-добър вкус от тези, приготвени във фурна.******

    Извлича мазнината и я съхранява отделно с уникалната кошница

    Извлича мазнината и я съхранява отделно с уникалната кошница

    Отделят се до 40% от излишната мазнина за по-здравословни ястия с пълноценен вкус***. Кошницата съхранява храната отделно от мазнината, събрана в съда в процеса на готвене.

    Безкрайно вдъхновение с приложението HomeID

    Безкрайно вдъхновение с приложението HomeID

    Над 1000 вкусни рецепти, пригодени за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка.****

    Нещо повече от готвене с горещ въздух – 16 нач. за готвене, достъпни за вас

    Нещо повече от готвене с горещ въздух – 16 нач. за готвене, достъпни за вас

    Избирайте от 16 функции за готвене – от печене и гриловане до размразяване и претопляне. Настройките започват от едва 40 ℃ и стигат до 24 часа за сушене и ферментиране.

    Вместимост 7,2 l за пълноценни семейни ястия

    Вместимост 7,2 l за пълноценни семейни ястия

    Достатъчно вместимост за хранене на цялото семейство. Побира до 1400 грама зеленчуци; 10 пилешки бутчета; 6 парчета сьомга или 9 мъфина.

    Сензорен екран за управление без усилие

    Сензорен екран за управление без усилие

    Лесен за използване сензорен екран, който има 12 предварително зададени настройки, от които да избирате: замразени пържени картофи, пресни пържени картофи, пилешки бутчета, месо, риба, ястия за закуска, зеленчуци, мъфини, веган ястия, сушени плодове, поддържане на топлина и бутон за любими, с който можете да запазите своя собствена предварителна настройка.

    Спестете време и енергия

    Спестете време и енергия

    Гответе до 50% по-бързо и спестете до 70% енергия, когато готвите с Airfryer на Philips в сравнение с вашата фурна.*****

    Лесно почистване

    Лесно почистване

    Уредите Airfryer на Philips имат незалепващо покритие и разглобяеми части, подходящи за миене в съдомиялна машина, така че да можете да прекарвате по-малко време в почистване и повече време, наслаждавайки се на любимите си ястия

    Технически данни

    • Държава на произход

      Произведено в
      Китай

    • Продуктова съвместимост

      Съвместим с
      HD9957, HD9959, HD9921, HD9920

    • Технически спецификации

      Вместимост
      7,2 l
      Напрежение
      220 – 240  V
      Захранване
      2000  W
      Дължина на кабела
      1  m
      Честота
      50  Hz
      Интерфейс
      Цифров
      Светодиоден екран
      Да

    • Дизайн

      Цвят
      Бяло

    • Тегло и размери

      Размери на пакета (Д x Ш x В)
      406 x 406 x 406  mm
      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      453 x 333 x 303,5  mm
      Тегло на продукта
      5,9  kg
      Тегло (вкл. опаковката)
      7,7  kg

    • Общи спецификации

      Характеристики на продукта
      • Поддържане на топлината
      • Премахване на мазнини
      • HomeID
      • Възможно почистване в съдомиялна машина
      Технология
      RapidAir Plus
      Температурен диапазон
      40 – 200°C
      Времеви диапазон
      0 – 24 часа
      Предварителни настройки
      12 предварителни настройки

    • Сервизно обслужване

      Гаранция
      2 years

    • Устойчивост

      Опаковка
      Устойчива опаковка
      Ръчен
      100% рециклируемо ръководство за потребителя

    • *В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома
    • **В сравнение с уреди Airfryer на Philips с технология RapidAir
    • ***Пилешки бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово състояние
    • ****Броят рецепти може да варира според държавата
    • *****Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.
    • ****** Тест на MetrixLab с 30 съществуващи потребители на Philips Airfryer от серия 3000, юли 2024 г.

