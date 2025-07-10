NA341/10
Опитайте хрупкавото разнообразие
Не се ограничавайте само до пържене благодарение на 16 функции – от бързо печене до продължително задушаване. Вкусни домашно приготвени ястия в няколко лесни стъпки. А през стилния прозорец можете да видите кога всичко е идеално приготвено, хрупкаво и крехко.Вижте всички предимства
Патентованата технология RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн осигурява по-бърза циркулация на горещия въздух около и през храната, като гарантира равномерно готвене отвътре и отвън за вкусни домашни ястия за 30% по-малко време*
Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.
83% от нашите потребители смятат, че пилешките бутчета, приготвени във Philips Airfryer от серия 3000, имат по-добър вкус от тези, приготвени във фурна.******
Отделят се до 40% от излишната мазнина за по-здравословни ястия с пълноценен вкус***. Кошницата съхранява храната отделно от мазнината, събрана в съда в процеса на готвене.
Над 1000 вкусни рецепти, пригодени за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка.****
Избирайте от 16 функции за готвене – от печене и гриловане до размразяване и претопляне. Настройките започват от едва 40 ℃ и стигат до 24 часа за сушене и ферментиране.
Достатъчно вместимост за хранене на цялото семейство. Побира до 1400 грама зеленчуци; 10 пилешки бутчета; 6 парчета сьомга или 9 мъфина.
Лесен за използване сензорен екран, който има 12 предварително зададени настройки, от които да избирате: замразени пържени картофи, пресни пържени картофи, пилешки бутчета, месо, риба, ястия за закуска, зеленчуци, мъфини, веган ястия, сушени плодове, поддържане на топлина и бутон за любими, с който можете да запазите своя собствена предварителна настройка.
Гответе до 50% по-бързо и спестете до 70% енергия, когато готвите с Airfryer на Philips в сравнение с вашата фурна.*****
Уредите Airfryer на Philips имат незалепващо покритие и разглобяеми части, подходящи за миене в съдомиялна машина, така че да можете да прекарвате по-малко време в почистване и повече време, наслаждавайки се на любимите си ястия
Държава на произход
Продуктова съвместимост
Технически спецификации
Дизайн
Тегло и размери
Общи спецификации
Сервизно обслужване
Устойчивост
