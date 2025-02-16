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  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие

Серия 3000Airfryer 4,2 l

NA322/00

4.9
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Опитайте хрупкавото разнообразие
Не се ограничавайте само до пържене благодарение на 16 функции – от бързо печене до продължително задушаване. Вкусни домашно приготвени ястия в няколко лесни стъпки. А през стилния прозорец можете да видите кога всичко е идеално приготвено, хрупкаво и крехко.
Виж всички предимства

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

Опитайте хрупкавото разнообразие

  • Прозорец за готвене

  • Технология RapidAir Plus

  • 16 функции за готвене в 1

  • Спестява време и енергия

Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

Патентованата технология RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн осигурява по-бърза циркулация на горещия въздух около и през храната, като гарантира равномерно готвене отвътре и отвън за вкусни домашни ястия за 30% по-малко време*

Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.

Извлича мазнината и я съхранява отделно с уникалната кошница

Извлича мазнината и я съхранява отделно с уникалната кошница

Отделят се до 40% от излишната мазнина за по-здравословни ястия с пълноценен вкус***. Кошницата съхранява храната отделно от мазнината, събрана в съда в процеса на готвене.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Super fritéza

Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

16/02/2025

Česká republika

Česká republika

Fritéza s pěkným designem

Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.

Предимства

Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty

Недостатъци

Zatím nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

15/02/2025

Česká republika

Česká republika

Perfektní jídla

Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.

Предимства

Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík

Недостатъци

zabírá dost místa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l

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      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома

      2. В сравнение с уреди Airfryer на Philips с технология RapidAir

      3. Пилешки бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово състояние

      4. Броят рецепти може да варира според държавата

      5. Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.

      6. Тест на MetrixLab с 30 съществуващи потребители на Philips Airfryer от серия 3000, юли 2024 г.