7 силиконови форми за мъфини, за да се насладите на различни печива

Изваждането на мъфините или кексчетата от тези форми за мъфини за Airfryer е лесно благодарение на гъвкавия материал. Нагънатите ръбове карат формите Ви за мъфини да изглеждат още по-добре! Направени от силикон без мирис, тези форми за мъфини са подходящи за използване в Airfryer отново и отново!