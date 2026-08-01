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  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене
  • Голям комплект за печене

Аксесоар за AirfryerГолям комплект за печене

HD9925/01

Голям комплект за печене
Големият комплект за печене е перфектният аксесоар за разширяване на гамата от приложения на вашия компактен Airfryer. Приготвяйте и изпичайте лазаня, запеканки, къри, супи, кексове, мъфини... и много други!
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Съвместими продукти
Серия 1000

Серия 1000
Airfryer с двойна кошница

NA150/00

Серия 4000

Серия 4000
Airfryer с двойна кошница

NA462/70

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница
Airfryer

NA462/79

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница
Airfryer

NA462/80

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошница
Airfryer

NA462/89

Серия 1000

Серия 1000
Airfryer от серия 1000, 3,2 l

NA110/00

Серия 2000

Серия 2000
Airfryer от серия 2000, 3,2 l

NA210/00

Серия 2000

Серия 2000
Airfryer от серия 2000, 3,2 L (сребрист)

NA211/00

Airfryer

Airfryer
Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване

HD9255/30

Airfryer

Airfryer
Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване

HD9255/90

Аксесоари, с които ще станете майстори на рецепти за печене

Голям комплект за печене

  • 1 x приставка за печене

  • 7 x силиконови форми за мъфини

Аксесоар за печене

Аксесоар за печене

Аксесоар за печене. С комплекта за печене Philips Airfryer L можете да приготвите всичките си любими рецепти за печене. Вместимостта от 1,3 l е чудесна за приготвяне на къпкейкове, браунита, малки кексове и други ястия. Насладете се на резултатите!

7 силиконови форми за мъфини, за да се насладите на различни печива

7 силиконови форми за мъфини, за да се насладите на различни печива

Изваждането на мъфините или кексчетата от тези форми за мъфини за Airfryer е лесно благодарение на гъвкавия материал. Нагънатите ръбове карат формите Ви за мъфини да изглеждат още по-добре! Направени от силикон без мирис, тези форми за мъфини са подходящи за използване в Airfryer отново и отново!

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти

Безкрайно вдъхновение с рецептите на Philips HomeID от нашите експертни готвачи и милиони потребители, за да разширите своя готварски репертоар. Колкото повече използвате HomeID, толкова по-персонализирани препоръки ще получавате.*

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