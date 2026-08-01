HD9925/01
NA150/00
NA462/70
NA462/79
NA462/80
NA462/89
NA110/00
NA210/00
NA211/00
HD9255/30
HD9255/90
1 x приставка за печене
7 x силиконови форми за мъфини
Аксесоар за печене. С комплекта за печене Philips Airfryer L можете да приготвите всичките си любими рецепти за печене. Вместимостта от 1,3 l е чудесна за приготвяне на къпкейкове, браунита, малки кексове и други ястия. Насладете се на резултатите!
Изваждането на мъфините или кексчетата от тези форми за мъфини за Airfryer е лесно благодарение на гъвкавия материал. Нагънатите ръбове карат формите Ви за мъфини да изглеждат още по-добре! Направени от силикон без мирис, тези форми за мъфини са подходящи за използване в Airfryer отново и отново!
Безкрайно вдъхновение с рецептите на Philips HomeID от нашите експертни готвачи и милиони потребители, за да разширите своя готварски репертоар. Колкото повече използвате HomeID, толкова по-персонализирани препоръки ще получавате.*
Отзиви
Посетете www.Philips.com/NutriU, за да видите дали NutriU е налично във вашата държава.