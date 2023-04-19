Прекратен продукт
Богат и мощен звук
Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро озвучителна система Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични баси.
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 70 W
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
4.2
от 5
18
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Предимства
dźwięk, wygląd, wejścia,
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża
Дата на използване 2021-04-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża
Дата на използване 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża