Sprzęt może i nie ma funkcji jak RDS, czytnik kart pamięci ... ale za to dobrze gra i super wygląda. Może i nie jest to sprzęt z najwyższej półki .... ale jak za takie pieniądze to sprzęt idealny. Gdybym miał ponownie wybierać mini wieżę ... ponownie wybrałbym tą.