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Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM2150/12

4.2

| (18) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

Богат и мощен звук

Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро озвучителна система Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични баси.

Виж всички предимства

Завладяващ звук

Богат и мощен звук

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Макс. 70 W

70 W максимална изходна мощност (RMS)

Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

18

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Предимства

dźwięk, wygląd, wejścia,

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża

Дата на използване 2021-04-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża

Дата на използване 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM2150 Mikrowieża

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