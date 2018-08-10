Прекратен продукт
Отпуснете се с чудесна музика
Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър чрез USB Direct и MP3 Link. Тази микро озвучителна система Philips MCM2000/12 възпроизвежда също MP3-CD, WMA-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични баси.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
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Този отзив е направен за MCM2000 Микро музикална система
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Този отзив е направен за MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
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Този отзив е направен за MCM2000 Microsistem muzical
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Този отзив е направен за MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
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Този отзив е направен за MCM2000 Mikrowieża
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Този отзив е направен за MCM2000 Mikrowieża