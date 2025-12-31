Прекратен продукт
LR03P1F/00
Захранва всички ваши устройства с голямо електропотребление
Днес вашите електронни уреди, като играчки и портативни аудио устройства, са жадни за енергия повече от всякога. Накарайте ги да работят по-дълго – с алкалните батерии Philips Power.
AAA
Алкална
Тези батерии Philips са гарантирано без съдържание на вредни тежки метали като кадмий, живак и олово.
Когато не се използва, всяка батерия страда от загуба на енергия. Гарантираме, че батерията съдържа поне 80% от първоначалната си енергия в рамките на срока на годност.
Philips предлага пълен портфейл, съставен от най-често използваните батерии (AA, AAA, C, D, 9V) в различни опаковки, за да отговори на потребностите на потребителите.
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