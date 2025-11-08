Прекратен продукт
HTS3538/12
Мощен съраунд звук
Усилете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTS3538. С открити мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен 600 W съраунд звук, и с подобряване на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.
DVD
Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.
3.0
от 5
2
Отзиви
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3538 Domácí kino 5.1
Дата на използване 2023-11-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HTS3538 Domácí kino 5.1
Дата на използване 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Този отзив е направен за HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Този отзив е направен за HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1