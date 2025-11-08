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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS3538/12

3

| (2) Отзиви

Мощен съраунд звук

Усилете домашното развлечение със системата за домашно кино Philips HTS3538. С открити мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен 600 W съраунд звук, и с подобряване на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.

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Звук за домашно кино

Мощен съраунд звук

  • DVD

600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

2

Отзиви

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3538 Domácí kino 5.1

Дата на използване 2023-11-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HTS3538 Domácí kino 5.1

Дата на използване 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Този отзив е направен за HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Този отзив е направен за HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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