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Система за домашно кино 5.1

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Система за домашно кино 5.1

HTS3538/12

Система за домашно кино 5.1

Прекратен продукт

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Софтуер и драйвери

История на фърмуера - English (US)

  • версия: V34
  • PDF файл, 18.8 kB
  • 27 August 2012

Инструкции за фърмуера - English (US)

  • версия: V34
  • PDF файл, 108.5 kB
  • 27 August 2012

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 992.6 kB
  • 2 December 2023

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 749.5 kB
  • 23 March 2024

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